Продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе превысили 2.5 млн копий

В 18.00 по МСК состоится премьера Baldur's Gate 3 - самого крупного проекта Larian Studios, которому из-за его гигантских масштабов необходимо добиться огромных продаж.
Джейсон Шрайер на Bloomberg опубликовал интересный материал о Baldur's Gate 3. Редактор подтверждает, что Larian Studios столкнулась с огромными проблемами во время разработки игры - в это время разразилась пандемия и в то же время разработчики претерпевали огромные изменения в своих структурах.
До начала работы над Baldur's Gate 3 Larian Studios представляла собой коллектив из всего 140 разработчиков, которые вполне могли справиться с созданием крупных игр в жанре RPG. Однако разработчики поняли, что новый проект нуждается в усилении, и по этой причине команда была расширена до 450 специалистов - это вызвало новые проблемы, в то время как компания также осознала, что BG3 должна "продать тонну копий".
Baldur's Gate 3 содержит большое количество кинематографических сцен, и именно из-за расширения производства, в частности, потребовался дополнительный персонал - Свен Винке в беседе с журналистом Bloomberg отметил, что разработка сцен с участием персонажей похожа на "съемку фильма" или даже "многих фильмов одновременно".
Однако игра настолько велика, что ни один игрок никогда не увидит всех добавленных в нее элементов - разработчики разработали столько вариантов, что некоторые сцены предназначены для показа лишь горстке фанатов, но студия знала, что должна расширить приключения таким образом.
Larian Studios пошла на риск, выпустив игру в ранний доступ в Steam, но она не перестала приносить деньги: продажи игры достигли 2,5 млн. копий.
Джейсон Шрайер также подтвердил одну любопытную информацию - Свен Винке и его жена по-прежнему владеют большинством акций Larian Studios. Босс ознакомился со списком потенциальных приобретений Microsoft, и хотя его компания находится в этом списке, по крайней мере, в настоящее время он не планирует продавать команду. Винке подтвердил, что он "еще не закончил" и хочет развивать Larian без владельца, который бы оказывал давление.
Larian официально не упоминала о новом проекте, но Свен Винке намекнул, что следующая игра, разрабатываемая его студией, будет меньше.
Ну и по классике: "Хорошей игре - хорошие продажи" )))
Для игры такого уровня продажи как раз слабые,многие плохие игры с громким названием куда лучше продавались.
След игра там DOS3 и меньше она особо не будет.
Ну если только рас меньше тогда да
Будет.там не настолько упарываться будут,дос2 была слишком шаблонной и менее вариативной(по сравнению с бг3 можно сказать что вообще не вариативна)
Меньше часа до релиза. Такой приятный вайб ловлю, давно такого не испытывал.
Игра действительно годная и амбициозная. Только жалко качать придётся походу долго и все сначала ((
Ну как говорится. Таков путь.
Если все реально доработали на уровне, как было хотя бы в бете, то это без вариантов GOTY.
Осталось немножко
А зачем продаваться кому-то, когда есть своя студия, персонал, бюджеты? Я понимаю это уровень мобилодроч захудалый или работают как вспомогательный отдел без перспектив, а тут то зачем микропопу продаваться?
Получить денег и на них жить всю жизнь.