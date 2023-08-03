Продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе превысили 2.5 млн копий ©

В 18.00 по МСК состоится премьера Baldur's Gate 3 - самого крупного проекта Larian Studios, которому из-за его гигантских масштабов необходимо добиться огромных продаж.

Джейсон Шрайер на Bloomberg опубликовал интересный материал о Baldur's Gate 3. Редактор подтверждает, что Larian Studios столкнулась с огромными проблемами во время разработки игры - в это время разразилась пандемия и в то же время разработчики претерпевали огромные изменения в своих структурах.

До начала работы над Baldur's Gate 3 Larian Studios представляла собой коллектив из всего 140 разработчиков, которые вполне могли справиться с созданием крупных игр в жанре RPG. Однако разработчики поняли, что новый проект нуждается в усилении, и по этой причине команда была расширена до 450 специалистов - это вызвало новые проблемы, в то время как компания также осознала, что BG3 должна "продать тонну копий".

Baldur's Gate 3 содержит большое количество кинематографических сцен, и именно из-за расширения производства, в частности, потребовался дополнительный персонал - Свен Винке в беседе с журналистом Bloomberg отметил, что разработка сцен с участием персонажей похожа на "съемку фильма" или даже "многих фильмов одновременно".

Однако игра настолько велика, что ни один игрок никогда не увидит всех добавленных в нее элементов - разработчики разработали столько вариантов, что некоторые сцены предназначены для показа лишь горстке фанатов, но студия знала, что должна расширить приключения таким образом.

Larian Studios пошла на риск, выпустив игру в ранний доступ в Steam, но она не перестала приносить деньги: продажи игры достигли 2,5 млн. копий.

Джейсон Шрайер также подтвердил одну любопытную информацию - Свен Винке и его жена по-прежнему владеют большинством акций Larian Studios. Босс ознакомился со списком потенциальных приобретений Microsoft, и хотя его компания находится в этом списке, по крайней мере, в настоящее время он не планирует продавать команду. Винке подтвердил, что он "еще не закончил" и хочет развивать Larian без владельца, который бы оказывал давление.

Larian официально не упоминала о новом проекте, но Свен Винке намекнул, что следующая игра, разрабатываемая его студией, будет меньше.