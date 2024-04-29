"Нереалистично, но эффектно": игроки оценили физику покачивания груди в Stellar Blade

Даже после релиза Stellar Blade от Shift Up, сообщество игроков не прекращает обсуждать пикантные темы в игре. Если раньше пользователи активно спорили по поводу откровенных костюмов и сексуальной формы тела главной героини, то теперь главным поводом для обсуждения стала физика покачивания груди. В социальных сетях и на форумах геймеры спорят, насколько правдоподобно удалось реализовать этот аспект. Судя по всему, покачивание груди героини в Stellar Blade получилось не слишком реалистичным, однако это никого не расстраивает.
После внимательного анализа игры и множества роликов пользователи пришли к выводу, что в Stellar Blade гиперболизирована физика покачивания груди. Это может смутить игроков, которые предпочитают дотошную реалистичность поведения человеческого тела в играх. Тем не менее игроки признают, что это во многом идет экшену на пользу. Во многих динамичных кат-сценах и сражениях преувеличенная физика позволяет подчеркнуть движения героини и её обтягивающие костюмы. Без такого эффекта заметить покачивание груди было бы намного сложнее.
Еще пользователей восхитила физика волос. По мнению игроков, она реализована намного реалистичнее, чем физика покачивания груди. Кроме того, они считают, что в Stellar Blade, вероятно, самая проработанная модель волос, когда во многих экшенах этот аспект упускается.
как говорится не нравится не трогай)
"Сиськи - главное достояние игры. Мы не играем, мы смотрим как они покачиваются."
Ну так понятно же, для какой аудитории игра.
Для натуралов?... чтолЕ
Так точно, так от куда он мало их осталось)
для какой?которые любят смотреть на сексуальных девушек?ну извини, что мы нормальные)