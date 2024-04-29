Свежий геймплейный ролик F1 24 посвятили новым особенностям гоночного симулятора

До выхода F1 24 осталось чуть больше месяца, а Codemasters и EA Sports продолжают раскрывать новые подробности о гоночном симуляторе. В частности, появился новый подробный обзор игрового процесса.

Среди прочих улучшений Codemasters рассказывает о новой системе динамического управления, которая благодаря новой и улучшенной физике подвески обеспечит более реалистичное управление и настройку. Кроме того, в игре появится улучшенная модель шин, в которой больше внимания будет уделено износу шин, температуре, поверхности трассы и прочему.

Также улучшена аэродинамическая модель: переработана модель драфтинга, улучшена система снижения сопротивления и многое другое. Улучшения в настройках силовых установок позволят игрокам более тонко контролировать прирост энергии в режиме реального времени. Более подробную информацию смотрите в видеоролике выше.

F1 24 выходит 31 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.