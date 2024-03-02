Ритейловая версия Baldur's Gate 3 для Xbox будет состоять из 4 дисков

Baldur's Gate 3 - долгожданное продолжение культовой серии ролевых игр, дебютирующее на ПК и консолях в 2023 году. Игра пользуется огромной популярностью, а ее разработчики, студия Larian, регулярно выпускает все новые и новые обновления. Но не все игроки хотят покупать игру в цифре, поэтому Larian приняла решение выпустить и коробочную версию.
Коробочная версия Baldur's Gate 3 должна выйти в 2024 году, но когда именно - неизвестно. Судя по всему, проблема проста. Разработчики не могут уместить такую огромную RPG на три диска для Xbox.
Размер игры перегрузил разработчиков, которые придумывают, как упаковать игру со всеми патчами. Baldur's Gate 3 настолько велика и проработана, что, скорее всего, не поместится на трех дисках. Поэтому глава издательства Larian Майкл Даус написал в твиттере, что версия для Xbox, вероятно, будет состоять из четырех дисков. Что это значит для геймеров? Только то, что им придется менять их в процессе установки и игры.
Карлах не помещается по-любому xd
За то билет в Аверно точно поместится
А на кой диски если давно всё через закачку? или у убогих приставочников и этого нет?
У убогих приставочников нет танцев с бубном,вставил диск-установил играй а не алё комп не тянет,дрова обнови,жди патчи и т.д.,полный фарш.сам пк люблю но для игр при том мультиплатформенных только консоли.
Только консоли для мульты🤣🤣🤣Рассмешил людей не забудь патчи скачать также как на ПК кучу и о щас игры на дисках 70 проц это каркас редко кто умудряется готовый продукт записать. Выбирай сиди либо картинка либо fps . И цена АААА релизов 🤣🤣🤣 вообще молчу. Ну а xbox в отличии от соней не могут договорился что 4К диски 100 гигов использовать в 2024 году вместо обычный 50 гигов. И ты говоришь что только консоли для мульты о чëм речь вообще