Руководитель Hasbro заявил, что Baldur's Gate 3 "доказала нам, что люди действительно хотят отличные игры по D&D"

Hasbro, уже давно владеющая компанией Wizards of the Coast, создающей Dungeons & Dragons, готовит большие планы в области видеоигр, и ошеломительный успех Baldur's Gate 3 доказал компании, что мир хочет больше цифровых адаптаций D&D.
"Мы все в восторге от реакции на Baldur's Gate", - сказал глава игровых студий Hasbro Дэн Айоуб в интервью на Game Developers Conference. "Думаю, это доказало нам, что люди действительно хотят отличных игр по D&D. Мы, безусловно, работаем над этим".
Когда-то D&D была одним из основных направлений в мире видеоигр, породив бесчисленное количество цифровых ролевых игр и несколько более ориентированных на экшен спин-оффов. За исключением постоянных игр вроде Neverwinter, в годы, предшествовавшие выходу Baldur's Gate 3, эти релизы практически иссякли, даже когда сама D&D переживала серьезное возрождение. Заметным исключением стало возрождение Dark Alliance в 2021 году, но и оно сошло на нет после посредственного запуска и плохих отзывов.
Айюб считает, что успех Baldur's Gate 3 свидетельствует о трех вещах. Во-первых, "качественная игра по D&D найдет свою аудиторию". Во-вторых, успешная видеоигра может привлечь больше игроков в настольный мир. И наконец, "важно уделить время тому, чтобы сделать все правильно". Larian была очень старательна и непреклонна в отношении этой игры. У нас будет длинный цикл разработки, и мы потратим столько времени, сколько нам нужно, чтобы сделать все правильно". Теперь, когда Hasbro создает свои собственные студии разработки игр, Айоуб заявил, что "мы используем аналогичный подход к внутренним играм", добавляя, что "мы должны быть уверены, что игры, которые сейчас выходят от наших ААА-студий, будут иметь большой успех".
На данный момент, по словам Аюба, "наша монреальская студия работает над очень, очень крутой игрой по D&D. Мы сможем рассказать об этом подробнее, надеюсь, скоро". Это помимо игры GI Joe Snake Eyes, над которой работает Atomic Arcade с бывшим руководством по играм Batman: Arkham, и новой научно-фантастической игры Exodus, разрабатываемой Archetype Entertainment с участием разработчиков оригинальной игры Mass Effect.
"Мы очень старательно и, я бы сказал, целенаправленно создавали студии, которые действительно создавались, подстраиваясь под конкретный тип игр", - говорит Аюб.
Люди хотят отличные РПГ, DnD тут не причем.
Можно даже не РПГ, просто хорошие игры. Ну а у этих шиза, D&D- секрет успеха, так и запишем.
Неважно днд или нет. Без сюжета, персонажей и т.п. игра не выстрелит. Я бы даже сказал наоборот, днд - не самое удачное решение для видеоигр, нужны просто хорошие качественные рпг.
Baldurs Gate бы и без ДнД выстрелила, может быть даже больше, учитывая сколько срача было из-за кубиков)
и не говори. Будь она просто пошаговой - уверен, людей втянулось бы куда больше. Кроме затягивания и усложнения игрового процесса, система кубиков ничего хорошего не принесла, имхо. Казалось бы - вот тебе список фраз, делай выбор, отыгрывай РОЛЬ: убей, договорись, укради, откупись и пр. Но тут кубики тебе говорят - "Нет братан, твой выбор не катит, будет так, как выпало". И кто после этого играет в игру, кто отыгрывает роль - я или долбанные кубики?
Кубики, потому что они лежат в основе канона: настолки.
Не столько отличных игр по днд, сколько отличных игр В ПРИНЦИПЕ !!
люди соскучились по крутым рпг, тут не только вселенная d&d
Сами допёрли или кто то подсказал?
Hasbro делает настольные игры Dungeons & Dragons.
Игры по днд выходят почти каждый год, а выстреливает одна из сотни
Ага, особенно те 70% которые даже первый акт не прошли...
Судя по статистике, 52% прошло первый акт, так что не воздухань)
бегэшка 3 - неплохая игра, но не шедевр. Где-то на 7 из 10. Выстрелила потому что маркетинг был хорош, массам зашел медведь. Сам два часа наиграл да снес. Боёвка хуже чем в дивинити, графон слабый, сюжетка слабая.
ЗБС и наверно щас начнут выпускать очередные D&D подделки ради наживы. Да даже так, с чего вдруг людям менять BG3 на другую игру по вселенной? Ниша занята. Речь об РПГ должна идти. ЧТо людям хочется увидеть проработанную РПГ, с хорошим отыгрышем. И не обязательно это изометрическая D&D.
Dnd-раковая опухоль РПГ. Уже следующая игра по этой системе станет полным провалом, если не будет сопоставимого пиара, как в случае с БГ 3.
Беды с башкой? Почти все классические rpg так или иначе имеют dnd или схожие ролевые системы.
Касательно BG3 , пиар конечно сыграл большую роль в продажах, но если бы игра была плохой, у неё не было бы длинного хвоста продаж и до сих пор высокого онлайна.
Не знаю с чего ты это взял. Днд в компьютерных играх реализуется достаточно давно. Их пик пришелся на 2007-2015 года, делали их для опредленной аудитории, а игры направленные на определенную аудиторию не могут быть коммерчески успешными на равне с проектами для широкой публики. Третью балду тру дндшники хейтят и за своевольный пересказ, и за ошибки в каноне и за 5 редакцию. так что успех днд будет гарантирован среди фанатов днд только за то, что игра в этом жанре, провалов у таких игр не было