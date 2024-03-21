Руководитель Hasbro заявил, что Baldur's Gate 3 "доказала нам, что люди действительно хотят отличные игры по D&D"

Hasbro, уже давно владеющая компанией Wizards of the Coast, создающей Dungeons & Dragons, готовит большие планы в области видеоигр, и ошеломительный успех Baldur's Gate 3 доказал компании, что мир хочет больше цифровых адаптаций D&D.

"Мы все в восторге от реакции на Baldur's Gate", - сказал глава игровых студий Hasbro Дэн Айоуб в интервью на Game Developers Conference. "Думаю, это доказало нам, что люди действительно хотят отличных игр по D&D. Мы, безусловно, работаем над этим".

Когда-то D&D была одним из основных направлений в мире видеоигр, породив бесчисленное количество цифровых ролевых игр и несколько более ориентированных на экшен спин-оффов. За исключением постоянных игр вроде Neverwinter, в годы, предшествовавшие выходу Baldur's Gate 3, эти релизы практически иссякли, даже когда сама D&D переживала серьезное возрождение. Заметным исключением стало возрождение Dark Alliance в 2021 году, но и оно сошло на нет после посредственного запуска и плохих отзывов.

Айюб считает, что успех Baldur's Gate 3 свидетельствует о трех вещах. Во-первых, "качественная игра по D&D найдет свою аудиторию". Во-вторых, успешная видеоигра может привлечь больше игроков в настольный мир. И наконец, "важно уделить время тому, чтобы сделать все правильно". Larian была очень старательна и непреклонна в отношении этой игры. У нас будет длинный цикл разработки, и мы потратим столько времени, сколько нам нужно, чтобы сделать все правильно". Теперь, когда Hasbro создает свои собственные студии разработки игр, Айоуб заявил, что "мы используем аналогичный подход к внутренним играм", добавляя, что "мы должны быть уверены, что игры, которые сейчас выходят от наших ААА-студий, будут иметь большой успех".

На данный момент, по словам Аюба, "наша монреальская студия работает над очень, очень крутой игрой по D&D. Мы сможем рассказать об этом подробнее, надеюсь, скоро". Это помимо игры GI Joe Snake Eyes, над которой работает Atomic Arcade с бывшим руководством по играм Batman: Arkham, и новой научно-фантастической игры Exodus, разрабатываемой Archetype Entertainment с участием разработчиков оригинальной игры Mass Effect.

"Мы очень старательно и, я бы сказал, целенаправленно создавали студии, которые действительно создавались, подстраиваясь под конкретный тип игр", - говорит Аюб.