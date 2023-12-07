Сайт GameSpot назвал Baldur's Gate 3 "Игрой 2023 года"

Baldur's Gate 3 получила еще один титул «Игра года», в данном случае от редакции GameSpot, и, поскольку это одно из самых известных исторических сайтов в отрасли, это выбор, о котором стоит сообщить.

Это одна из многих наград, которые RPG от Larian Studios уже получила в этом году, а многие другие будут получены позже, учитывая, что период, в котором концентрируются различные награды, приходится на конец года и начало нового.

Baldur’s Gate 3 также входит в число финалистов The Game Awards 2023 во многих категориях, и можно быть совершенно уверенным, что многие из них она заберет домой, включая, возможно, даже звание «Игры года».

Причины, высказанные сайтом, те же, которые чаще всего встречаются при упоминании достоинств Baldur's Gate 3, а именно ее замечательная способность переводить разнообразные ситуации, типичные для классической ролевой игры, в видеоигру, воображение в подходах к игре и в целом возможность эффективной «ролевой игры», что необычно для видеоигр.