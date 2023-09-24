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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 7 165 оценок

Слух: Netflix хочет снять экранизацию серии игр Baldur's Gate

Simple Jack
Новости

По информации портала Giant Freaking Robot, компания Netflix планирует снять экранизацию серии игр Baldur's Gate. Сейчас она ведет переговоры по получению прав на адаптацию. Пока неизвестно, задуман ли потенциальный проект как фильм или же как сериал.

Источники предполагают, что интерес к франшизе вызван прогнозируемым провалом четвертого сезона «Ведьмака». По мнению медиа, от шоу отвернутся многие фанаты, после того как место Генри Кавилла в роли Геральта займет Лиам Хемсворт. Именно поэтому Netflix рассчитывает укрепить свои позиции на рынке за счет новой фэнтезийной экранизации.

Baldur’s Gate — серия компьютерных ролевых игр во вселенной настолки Dungeons & Dragons. Первый тайтл вышел в 1998 году, а последний — в 2023-м.

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-42
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Mr Grand

Да кто б сомневался, что именно они захотят снять) Одну экранизацию загубили, переходят к следующему.

21
Избранный Белиара

Зная компанию, хочется заголовок исправить)

Слух: Netflix хочет сделать посмешищем экранизацию серии игр Baldur's Gate
16
Simple Jack

значит все по канону

-7
Co_pilot

Сука, ну почему только эти ублюдки из нетфликс!!!!! Давайте кто то нормальный снимет...

13
trava10

Можно подумать они что-то испортят) зоофилия и прочие лгбт атрибуты, столь любимые нетфликсом, представлены в каноне)

Ах да, это же другое...

-8
BoT_TaK_BoT trava10

как минимум мискаст уровня ведьмака никто не отменял и все столь любимые нетфликсом атрибуты до кучи будет играть цирк уродов

2
N7_Solo trava10

Мискаст, костюмы из папье-маше и полная переписка канонов вот что добавить нетфликс...

0
BoT_TaK_BoT

думаю экранизацию можно заранее помянуть

10
Микола Ларионов

Не можно, а точно надо помянуть.

2
flaur74

Только не это ,не дай бог .....

8
Artery Kaulitz

Ну да, доили Ведьмака, потом поняли, что хрень и решили заняться другой франшизой. Вдруг фанатов больше будет. Только вот, с таким подходом, скоро оставшиеся фанаты убегут

6
Hitrus6

Надеюсь Wizards of the coast, не продадутся им

3
Ds_Raider

Угараешь? Они готовы жопу за бабки продать

4
Understanding the Truth

Деньги не пахнут

1
Shadoweaver

Только не это!

3
Manver

Выпускайте КРАКЕНА

2
Микола Ларионов

Если попробуют, их спалят к чертям собачьим.

2
Usta

О, оторвутся по полной. Ничего выдумывать не надо: цветные есть - есть, гендерное многообразие - есть, он его она ее - в наличии. Еще замутят китайцев элитидов и полной привет...

1
FunMC

Только не Netflix!!!

1
MunchkiN 616

уже же вроде был сериал с медвесычами да зубастыми сундуками и провалился вроде то.
ворота бальдура в этом плане наверно концептуально не сильно отличаются чем какие нибудь разборки в глубоководье. только если героический эпос какой нибудь если иру игру экранизировать то непонятно зачем у нее ценность в индивидуальном вариативном похождении.

1
Mad_cloud

Хотят срубить бабла но на качество положат болт как обычно.

1
Skessa

Встречаются как-то гоблин, лемур, кобольд, драконорожденный и космический хомяк. А почему они все - чернокожие гуманоиды? А они из экранизации Netflix!

Что угодно, только не это. Будет как с "Ведьмаком": интерес к франшизе больше, чем это сделали игры, вряд ли повысят, а вот дискредитировать ее могут, зрители посмотрят и скажут: этот ваш Baldur's Gate - кринж какой-то, не будем в него играть. И дело не только в том, что иллитиды прославятся как просветленная небинарная раса, отринувшая гендерные стереотипы, Минск тут же начнет исследовать свою сексуальность, Эльминстер станет мудрой женщиной, а Владычица Шар - белым самцом-угнетателем. Вся эта пресловутая "повесточка" есть как минимум в последней игре - и ничего, никаких игроков это не остановило. Просто у Netflix качество продукции давно уже переросло в количество, выстреливают разве что отдельные проекты, чаще всего купленные у сторонних производителей, да франшизы, за которыми тщательно следят их владельцы - но вряд ли Wizards of the coast будут держаться за каноны и правила зубами и когтями. Крупные, коммерческие, развлекательные сериалы и экранизации зачастую отдаются на откуп тем, кто не заинтересован в результате, плохо знает, а то и откровенно ненавидит и считает "неправильным" или "устаревшим" исходный материал. Сценарии пишутся случайными людьми, у многих из которых нет даже соответствующего опыта написания текстов. На роли приглашаются актеры третьего плана или, что чаще, вовсе какой-то неизвестный, но одинаково бездарный молодняк, набранный по знакомству или объявлению, без единой роли в кино. Результат предсказуем. Кроме того, сценарии игр - это в принципе не тот материал, который подходит для экранизации, поскольку рассчитан не на пассивное наблюдение, а на живое участие игрока. Смотреть то же самое на экране может быть скучно, а хорошо переделать - трудно. Проще адаптировать книги или написать полностью свою историю в том же мире, но этим уже занимается Paramount Pictures ("Подземелья и драконы: Честь среди воров"), и пока что коммерчески не слишком удачно. Почему Netflix такого высокого мнения о себе и уверены, что у них это получится лучше - без понятия.

1
Кей Овальд

Началось, блин... Ларианы и так очень давно по повесточке упарываются (но у них хотя бы приколько это всё), а тут ещё и Нетфликс и Визарды, у которых уже даже игровые расы ничего не значат, а дроу это просто альтернативно добрые. Страшно.

0
Real Slim Shady

Лучше бы мультфильм сделали по BG.

0
Saert_2020

(

0
clipbrain
0
N7_Solo

Надеюсь все готовы к темнокожему, небинарному, трансгендерному Минску?)

0
Gridon

С одной стороны, большой бюджет Netflix и популярность платформы могут привлечь новых фанатов. С другой стороны, история предупреждает - вмешательство в канон может всё испортить. Ключевое слово тут - "адаптация", а не "переосмысление".

Если Netflix подойдут творчески и уважительно к исходному материалу, привлекут команду, любящую этот мир, - то шансы на успех есть. Но если начнут внедрять лишнюю политику и драму - повторится история с "Ведьмаком". Будем надеяться на лучшее, но готовиться и к худшему. А пока - это просто слухи. Ждём официальных заявлений!

0
ЕвМи

пусть хотя бы подберут ПОХОЖИХ актеров и актрис)

-1