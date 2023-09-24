Слух: Netflix хочет снять экранизацию серии игр Baldur's Gate

По информации портала Giant Freaking Robot, компания Netflix планирует снять экранизацию серии игр Baldur's Gate. Сейчас она ведет переговоры по получению прав на адаптацию. Пока неизвестно, задуман ли потенциальный проект как фильм или же как сериал.
Источники предполагают, что интерес к франшизе вызван прогнозируемым провалом четвертого сезона «Ведьмака». По мнению медиа, от шоу отвернутся многие фанаты, после того как место Генри Кавилла в роли Геральта займет Лиам Хемсворт. Именно поэтому Netflix рассчитывает укрепить свои позиции на рынке за счет новой фэнтезийной экранизации.
Baldur’s Gate — серия компьютерных ролевых игр во вселенной настолки Dungeons & Dragons. Первый тайтл вышел в 1998 году, а последний — в 2023-м.
Да кто б сомневался, что именно они захотят снять) Одну экранизацию загубили, переходят к следующему.
Зная компанию, хочется заголовок исправить)
значит все по канону
Сука, ну почему только эти ублюдки из нетфликс!!!!! Давайте кто то нормальный снимет...
Можно подумать они что-то испортят) зоофилия и прочие лгбт атрибуты, столь любимые нетфликсом, представлены в каноне)
Ах да, это же другое...
как минимум мискаст уровня ведьмака никто не отменял и все столь любимые нетфликсом атрибуты до кучи будет играть цирк уродов
Мискаст, костюмы из папье-маше и полная переписка канонов вот что добавить нетфликс...
думаю экранизацию можно заранее помянуть
Не можно, а точно надо помянуть.
Только не это ,не дай бог .....
Ну да, доили Ведьмака, потом поняли, что хрень и решили заняться другой франшизой. Вдруг фанатов больше будет. Только вот, с таким подходом, скоро оставшиеся фанаты убегут
Надеюсь Wizards of the coast, не продадутся им
Угараешь? Они готовы жопу за бабки продать
Деньги не пахнут
Только не это!
Выпускайте КРАКЕНА
Если попробуют, их спалят к чертям собачьим.
О, оторвутся по полной. Ничего выдумывать не надо: цветные есть - есть, гендерное многообразие - есть, он его она ее - в наличии. Еще замутят китайцев элитидов и полной привет...
Только не Netflix!!!
уже же вроде был сериал с медвесычами да зубастыми сундуками и провалился вроде то.
ворота бальдура в этом плане наверно концептуально не сильно отличаются чем какие нибудь разборки в глубоководье. только если героический эпос какой нибудь если иру игру экранизировать то непонятно зачем у нее ценность в индивидуальном вариативном похождении.
Хотят срубить бабла но на качество положат болт как обычно.
Встречаются как-то гоблин, лемур, кобольд, драконорожденный и космический хомяк. А почему они все - чернокожие гуманоиды? А они из экранизации Netflix!
Что угодно, только не это. Будет как с "Ведьмаком": интерес к франшизе больше, чем это сделали игры, вряд ли повысят, а вот дискредитировать ее могут, зрители посмотрят и скажут: этот ваш Baldur's Gate - кринж какой-то, не будем в него играть. И дело не только в том, что иллитиды прославятся как просветленная небинарная раса, отринувшая гендерные стереотипы, Минск тут же начнет исследовать свою сексуальность, Эльминстер станет мудрой женщиной, а Владычица Шар - белым самцом-угнетателем. Вся эта пресловутая "повесточка" есть как минимум в последней игре - и ничего, никаких игроков это не остановило. Просто у Netflix качество продукции давно уже переросло в количество, выстреливают разве что отдельные проекты, чаще всего купленные у сторонних производителей, да франшизы, за которыми тщательно следят их владельцы - но вряд ли Wizards of the coast будут держаться за каноны и правила зубами и когтями. Крупные, коммерческие, развлекательные сериалы и экранизации зачастую отдаются на откуп тем, кто не заинтересован в результате, плохо знает, а то и откровенно ненавидит и считает "неправильным" или "устаревшим" исходный материал. Сценарии пишутся случайными людьми, у многих из которых нет даже соответствующего опыта написания текстов. На роли приглашаются актеры третьего плана или, что чаще, вовсе какой-то неизвестный, но одинаково бездарный молодняк, набранный по знакомству или объявлению, без единой роли в кино. Результат предсказуем. Кроме того, сценарии игр - это в принципе не тот материал, который подходит для экранизации, поскольку рассчитан не на пассивное наблюдение, а на живое участие игрока. Смотреть то же самое на экране может быть скучно, а хорошо переделать - трудно. Проще адаптировать книги или написать полностью свою историю в том же мире, но этим уже занимается Paramount Pictures ("Подземелья и драконы: Честь среди воров"), и пока что коммерчески не слишком удачно. Почему Netflix такого высокого мнения о себе и уверены, что у них это получится лучше - без понятия.
Началось, блин... Ларианы и так очень давно по повесточке упарываются (но у них хотя бы приколько это всё), а тут ещё и Нетфликс и Визарды, у которых уже даже игровые расы ничего не значат, а дроу это просто альтернативно добрые. Страшно.
Лучше бы мультфильм сделали по BG.
(
Надеюсь все готовы к темнокожему, небинарному, трансгендерному Минску?)
С одной стороны, большой бюджет Netflix и популярность платформы могут привлечь новых фанатов. С другой стороны, история предупреждает - вмешательство в канон может всё испортить. Ключевое слово тут - "адаптация", а не "переосмысление".
Если Netflix подойдут творчески и уважительно к исходному материалу, привлекут команду, любящую этот мир, - то шансы на успех есть. Но если начнут внедрять лишнюю политику и драму - повторится история с "Ведьмаком". Будем надеяться на лучшее, но готовиться и к худшему. А пока - это просто слухи. Ждём официальных заявлений!
пусть хотя бы подберут ПОХОЖИХ актеров и актрис)