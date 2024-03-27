Создатель Baldur's Gate 3 высказался по поводу использования искусственного интеллекта

Baldur's Gate 3 все еще на слуху, причем в буквальном смысле, поскольку не только геймеры, но и разработчики продолжают говорить об игре. Глава Larian Studios и директор игры Свен Винке (Sven Vincke) дал интервью редакции IGN вскоре после своего появления на GDC 2024. Помимо вопросов об уходе от серии и системы Dungeons and Dragons, разработчик в очередной раз затронул важную тему для индустрии. На этот раз Свен рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в разработке игр.
Искусственный интеллект - очень обширная тема. Генеративный ИИ подвергается критике, но есть целый ряд других вещей, где действительно важно участие ИИ в процессе. Поэтому моя позиция по поводу искусственного интеллекта очень проста. Это инструмент, с помощью которого мы делаем все быстрее. Нам приходится делать так много, что мы будем рады помощи с любой стороны. Я не думаю, что он когда-нибудь заменит творческую сферу, и я могу полагаться на свои слова.
Разработчик развил эту мысль и рассказал, в каких сферах он будет использовать искусственный интеллект.
Концептуальная графика - предмет, который находится под прицелом из-за таких штук, как Midjourney. Мы только что добавили в нашу команду 15 дизайнеров концептуальной графики. Так что это полная противоположность тому, что вы ожидали, верно? Потому что это было самым проблемным местом в нашем производстве.
Раньше проблемой было то, что концепт-графику присылали недостаточно быстро, из-за чего создание существ происходило недостаточно быстро, а значит, технические аниматоры не могли подготовить их достаточно быстро, а значит, аниматор тоже не мог создать монстра достаточно быстро, поэтому у них заканчивалась работа, а это последнее, чего мы хотим в среде разработчиков. Вот как мы решаем эту проблему. Мы нанимаем сценаристов, поэтому мы не заставляем ChatGPT писать свои диалоги. Тем не менее, я хочу сказать, как я вижу применение генеративного ИИ.
Я думаю, что можно создавать реактивные игры, и именно в них им самое место. Так вы сможете дополнить то, что уже есть. Это то, что мы должны изучить, потому что это сделает нас лучше в RPG. Мне кажется, в будущем мы не будем покупать сгенерированных NPC, но, скорее всего, все будет выглядеть одинаково. Так что я буду покупать больше тех элементов, которые были созданы вручную, а потом у вас будет ИИ, который подключится к этому, чтобы сделать его лучше. И сделать это нужно так, чтобы это было незаметно, чтобы вы не знали, что он движется. По-моему, это дело будущего. По крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. А вот в долгосрочной перспективе я не знаю.
Клоун и двуличный словоблуд этот Винке. Первый же заменит человека на ИИ, если ИИ разовьётся до уровня обычного человеческого работника.
Пошел вон отсюда, психопат