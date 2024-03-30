Стефан Руни, "специалист по вампирам и скелетам", покинул Larian Studios

Ничто не может длиться вечно - вероятно, именно этим принципом руководствовался Стефан Руни, когда решил покинуть Larian Studios. Специалист, который был связан с бельгийской студией почти девять лет, объявил о своем решении через сервис X.
Я взял небольшой перерыв в социальных сетях, но хочу сообщить вам, что недавно покинул Larian Studios после почти девяти лет приключений. Это путешествие изменило мою жизнь, и я бесконечно благодарен друзьям, которые появились на этом пути, но пришло время его завершить, - говорится в сообщении разработчика.
Впрочем Руни не намерен сидеть сложа руки. В последующем сообщении разработчик рассказал, что он некоторое время будет играться со «своими собственными глупыми проектами, размышляя, какой следующий шаг предпринять», а затем добавил, что испытывает огромное волнение при мысли о том, что сулит будущее.
Согласно информации, размещенной в LinkedIn, Ронни, называющий себя «специалистом по вампирам и скелетам», работал сценаристом в Larian Studios. Именно ему поклонники Baldur's Gate 3 обязаны уникальной манерой поведения харизматичного Астариона. По мнению игроков, этот герой был одним из лучших прописанных персонажей Baldur’s Gate 3. Так что можно сказать, что с уходом Руни бельгийская студия теряет очень важное звено в команде.
Очень противный персонаж Астарион. При игре на ранней версии, в первый раз, я воткнул ему кол у сердце. Настолько он мне не понравился. В релизе сдавал его охотникам на вампиров. Выгонял из партии, опбегал мимо него.
Что там недавно Свен говорил про увольнение ключевых сотрудников? :)