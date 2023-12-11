Сценарист Alan Wake 2 и геймдизайнер Baldur's Gate 3 поздравили друг друга с победами на The Game Awards 2023

В прошедшую пятницу состоялось последнее важное в этом году игровое событие The Game Awards, где были отмечены наградами самые ведущиеся игры этого года. В рамках церемонии мы увидели множество интересных анонсов и, наконец, узнали, кто вышел победителем в противостоянии за лучшую игру 2023 года. Главными претендентами на эту награду были хоррор Alan Wake 2 и пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3, которая в итоге одержала победу. Пока игроки ведут многочисленные споры об объективности такого исхода, сами разработчики дружелюбно поздравили друг друга в социальных сетях.
Сценарист Alan Wake 2, Сэм Лейк, и геймдизайнер Baldur’s Gate 3, Свен Винке, обменялись любезностями по итогам завершения церемонии The Game Awards 2023. Разработчики наглядно показали геймерам, что это мероприятие нацелено на создание праздничной атмосферы и стремится вызывать бесконечные споры о лучших играх.
Сэм Лейк поздравил команду Larian Studios с получением звания "Лучшей игры 2023 года" на The Game Awards и другими наградами, включая победу в зрительском голосовании. Также он отметил, что собирается провести свои новогодние выходные за прохождением Baldur’s Gate 3, которая заинтересовала его еще в рамках раннего доступа. В ответ на это глава Larian Studios, Свен Винке, также поздравил создателей Alan Wake 2 с наградами в других номинациях и назвал музыкальный номер из игры "лучшим танцем".
Некоторые моменты в Алане Вейке реально классные, но на игру года ни от одной премии я бы им не дал. Тупо вторую неделю прохожу игру, просто потому, что душнилово жутчайшее.
В то же время начал играть в BG 3 на пиратке и продолжил уже на лицухе, т.к. игралась она на одном дыхании.
Попробуй Rogue Trader поиграть думаю она еще больше понравится