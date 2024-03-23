Свен Винке надеется, что технологии нового поколения приблизят ролевую игру его мечты

Несмотря на невероятный успех Baldur's Gate, Свен Винке в конце своего выступления на GDC 2024, объявил, что не будет ни DLC, ни сиквела, ни вообще другой игры по D&D в сотрудничестве с Wizards of the Coast.



В интервью Gamespot основатель Larian немного подробнее объяснил, что стоит за этим решением:

Когда дело дошло до Baldur's Gate 3, все говорили нам: "Вы должны сделать DLC, и вам действительно стоит начать работу над сиквелом, он так успешен и заработал столько денег". Какое-то время я действительно думал: "Да, это то, что мы должны делать, мы должны изменить наши планы и сделать это". Команда действительно сказала: да, мы должны это сделать.



Но потом, в конце года, я понял, что это не то, для чего мы созданы. Это буквально противоположно тому, чем занимается Larian. Мы хотим делать большие новые вещи, мы не хотим повторять то, что мы уже сделали, поэтому мы сказали, что не будем этого делать. Итак, мы вернулись к нашему первоначальному плану, который заключается в том, чтобы двигаться к следующему и большему.

После выхода Baldur's Gate 3 команда уже выбрала две игры и теперь возвращается на этот путь. По словам Винке, они будут большими, амбициозными, отличающимися от того, что Larian делала раньше, но в то же время знакомыми.



Еще интереснее то, что у основателя Larian есть в голове ролевая игра мечты, и он надеется, что железо следующего поколения будет включать в себя некоторые технологии, чтобы сделать ее ближе к реальности.

Так что это часть большого плана, который я разработал для того, что я назвал очень большой RPG, которая будет править всеми. Я думаю, что есть некоторые технологии, которых у нас еще нет. Я не знаю, какими будут технические характеристики в следующем поколении. Я надеюсь, что мы получим что-то, что приблизит нас к этому.

Трудно предположить, что именно Винке имеет в виду, хотя, возможно, это как-то связано с пропущенной растягивающейся целью в 1 миллион долларов, которая изначально планировалась для Divinity: Original Sin 1. Тогда Larian обещала бэкерам, что расписание NPC, циклы день/ночь и погодные системы будут влиять на NPC и монстров. Изменения погоды и луны также будут влиять на различные школы магии. Эти функции так и не были реализованы не только в D:OS 1, но и в сиквеле, а также в Baldur's Gate 3. Однако развитие технологий может сделать это возможным в будущем, позволив Larian создать по-настоящему живой игровой мир.