Свен Винке о том, почему инструменты для моддинга BG3 делаются так долго: Мы разрабы, а не инструментальная компания

Свен Винке, основатель и генеральный директор Larian Studios, рассказал немного больше подробностей об инструментах для моддинга, которые получит Baldur's Gate III в этом году. Если вы надеетесь, что они будут столь же обширны, как и в предыдущей игре студии, то вас может ждать разочарование.
Вспомним, что официальные инструменты моддинга для Divinity: Original Sin II позволяли, например, создавать новые кампании с кастомизированными картами или миссиями. Почему же такие широкие возможности не появятся в случае с BG 3? Об этом Винке рассказал в интервью сайту PC Gamer.
В Divinity не было большого интереса [к созданию кампаний] из-за большой загруженности. Кроме того, наши инструменты очень сложны. Поэтому мы сосредоточимся на тех вещах, которые многие хотят изменить, и постараемся упростить для них процесс. Не все инструменты будут доступны, потому что мы не сможем их поддерживать.
Хотя Винке и не уточнил, что именно можно будет модифицировать в Baldur's Gate III, он прямо объяснил, почему нужно так долго ждать официальных инструментов.
Мы - разработчики игр, а не компания по разработке инструментов. Эти инструменты предназначены для внутреннего использования, но мы поделимся ими с сообществом.
Стоит отметить, что Larian хочет сделать инструменты для моддинга доступными не только для владельцев ПК. Ими также смогут воспользоваться владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. К сожалению, на данный момент мы не знаем дату выхода поддержки модов.
upd: "Мы разработчики игр, а не Bethesda"
Да если бы не нажим со стороны ПОКУПАТЕЛЕЙ - они вообще бы не делали никакого струмента. И не только они. Невыгодное это дело и очень стрёмное, ибо модмейкеры порой в разы круче нежели фраера-разрабы.
Свинка, не быкуй. Моддеры игры допиливают и улучшают, а разрабы боятся что они не разберутся с софтом, смешно))
Там дело не в том, что они не разберутся, а в том, что нужно усидеть на трех стульях. Инструментарий должен ни в коем случае не ломать игру, не требовать постоянных доработок с каждым патчем, при этом он должен быть максимально широким и доступным. И если раньше моды, ломающиеся с новыми патчами или наоборот сами ломающие игру, были ответственностью мододелов, то сейчас разрабам эту ответственность придется разделять с ними.
ахахах ,шаманы вы а не разрабы ,встраиваете особые фишки ,чтобы видюха не смогла вытащить эту игру как надо
ты либо не запускал игру вовсе, либо у тебя видяха даже 2гб видеопамяти не имеет. я прошел всю игру на релизе с GTX 960 2 гиговой, лагало у меня только в третьем акте который после патчили, да и видяха моя по минималкам официально не проходила, но при всем этом все было играбельно
ты на своей 1660 до пенсии собрался играть?
Бездельники!
кто бы говорил....
Клепают тонну патчей - плохо, задерживают инструменты для модов - плохо. А что хорошо тогда? Достали нытики.