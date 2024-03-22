Свен Винке: Общий объем текста диалогов в Baldur's Gate 3 втрое превышает количество слов во "Властелине колец"

Основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) сообщил вчера, что компания не планирует выпускать ни расширений или DLC для Baldur's Gate 3, ни Baldur's Gate 4, но при этом отметил, что в ролевой игре, ставшей победителем конкурса "Игра года", и без того много контента.
На конференции Game Developers Conference (GDC) он рассказал, что, если собрать воедино все различные диалоги и варианты повествования, в Baldur's Gate 3 получится втрое больше слов, чем в трилогии Дж.Р.Р. Толкина "Властелин колец". При этом общее время показа сцен в два раза больше, чем в сериале HBO "Игра престолов". Многие и так догадывались, что последняя игра Larian - одна из самых амбициозных за последнее десятилетие, но его комментарии действительно ставят все на свои места.
И "Властелин колец", и "Игра престолов" - две самые продолжительные истории в истории фэнтези. Легендарная трилогия Толкина - "Братство кольца", "Две башни" и "Возвращение короля" - содержит 455 125 слов. В то же время все восемь сезонов "Игры престолов" Джорджа Р.Р. Мартина можно посмотреть примерно за 70 часов.
Винке не привел конкретных данных, но его комментарии означают, что в Baldur's Gate 3 содержится около 1 365 000 слов и более 140 часов сцен для просмотра. Это... много, и более чем достаточно, чтобы развлекать игроков долгие годы, раскрывая каждый секрет и момент, который могут предложить персонажи Larian.
Не знаю про количество слов, но по-моему, у того же Перумова "Летописи Разлома" куда больше по обьему.
Вк книги довольно тоненькие, по крайней 4 книги которые у меня из себя такими кажутся) книги Плио-ИГРА ПРЕСТОЛОВ где в каждоц по 1к страниц,явно слов по более
«Игра престолов»: 298 000 слов.
«Битва королей»: 326 000 слов.
«Буря мечей»: 424 000 слов.
«Пир стервятников»: 300 000 слов.
«Танец с драконами»: 422 000 слов
Престолы не читал, не скажу. Но факт, что Толкиен далеко не самый обьемный из всех.
Книги звездные войны и вк примерно по 200-300 страниц, давно не смотрел на них, они закопаны в шкафу)) но плио довольно увесистые ими и убить можно))
И кстати советую, плио и история о рыцаре(спинофф) имхо куда интереснее вк читать,где тебе еще опишут как выглядит член карлика в подробностях🤣
И в эту повесточную шляпу для извращенцев и зоофилов играют? Куда катится мир..... Минусуйте,вперёд! Вот откуда берутся боди модификации и прочая дичь. Пойду-ка дум 2016 запилю,да душу отведу.
то как бы кино на часов 12 а тут как бы игра на часов 140, сравнения прям номр
Он про книгу вк "facepalm"
Але чел, ты вообще читал, что там написано?
Тут как бы ясно написано,трилогия книг Толкина, а не фильмов Джексона.
нет, когда это пользователи пг начали читать, что там написано?
Т.е ты сам себе щас в штаны серанул, мощно.