Свен Винке: Общий объем текста диалогов в Baldur's Gate 3 втрое превышает количество слов во "Властелине колец"

Основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) сообщил вчера, что компания не планирует выпускать ни расширений или DLC для Baldur's Gate 3, ни Baldur's Gate 4, но при этом отметил, что в ролевой игре, ставшей победителем конкурса "Игра года", и без того много контента.

На конференции Game Developers Conference (GDC) он рассказал, что, если собрать воедино все различные диалоги и варианты повествования, в Baldur's Gate 3 получится втрое больше слов, чем в трилогии Дж.Р.Р. Толкина "Властелин колец". При этом общее время показа сцен в два раза больше, чем в сериале HBO "Игра престолов". Многие и так догадывались, что последняя игра Larian - одна из самых амбициозных за последнее десятилетие, но его комментарии действительно ставят все на свои места.

И "Властелин колец", и "Игра престолов" - две самые продолжительные истории в истории фэнтези. Легендарная трилогия Толкина - "Братство кольца", "Две башни" и "Возвращение короля" - содержит 455 125 слов. В то же время все восемь сезонов "Игры престолов" Джорджа Р.Р. Мартина можно посмотреть примерно за 70 часов.

Винке не привел конкретных данных, но его комментарии означают, что в Baldur's Gate 3 содержится около 1 365 000 слов и более 140 часов сцен для просмотра. Это... много, и более чем достаточно, чтобы развлекать игроков долгие годы, раскрывая каждый секрет и момент, который могут предложить персонажи Larian.