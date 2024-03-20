Свен Винке объясняет, почему он не хочет играть в эту культовую RPG, которой вдохновлялся при создании Baldur's Gate 3

Хотя Свен Винке из Larian Studios не самого лучшего мнения о некоторых элементах ролевой игры Ultima VII, он настолько любит культовую классику... что не хочет в нее играть.

О том, что Свен Винке помешан на игре Ultima VII, известно уже несколько лет. Именно эта легендарная ролевая игра послужила сильным источником вдохновения при разработке Baldur's Gate 3, так что можно подумать, что глава Larian Studios планомерно возвращается к классике 1992 года. Но это не так.



В интервью PC Gamer директор прошлогоднего хита рассказал, что не желает возвращаться к таким продуктам, как вышеупомянутая седьмая часть серии Ultima, потому что не хочет разрушать связанные с ними приятные воспоминания.

Раньше я играл в старые игры, которые, как мне казалось, я все еще буду любить..... Я больше не хочу этого делать, потому что уверен, что они не очень хорошо состарились. Я не хочу разрушать это чувство, у меня очень теплые воспоминания о ней.

Вместо того чтобы переигрывать культовую ролевую игру, разработчики берут ее лучшие элементы и пытаются воссоздать их в своих постановках.

Она давала такое хорошее чувство исследования, чувство богатства и свободы, и это то, за чем я гоняюсь с тех пор... В этом отношении все было замечательно. Можно было летать, создать свой собственный воздушный шар. Можно было построить плот. В ней была целая куча вещей, которые вы не могли увидеть в других играх в течение долгого времени... На мой взгляд, это по-прежнему потрясающее достижение с точки зрения разработки.

Мы также теперь знаем, почему ни в одной из игр Larian Studios мы не встретили вариаций боевой системы из Ultima VII. Скорее всего, ни одна из них не войдет в будущие проекты бельгийцев, поскольку Винке считает, что:

в той игре боевая система была просто дерьмовой.

Если вы, в отличие от разработчика, хотите вспомнить Utima VII, вы можете приобрести ее в GOG.