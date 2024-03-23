Свен Винке: продажи Baldur's Gate 3 почти в два раза выше чем у Divinity: Original Sin 2

Свен Винке, глава Larian Studios, дал интервью изданию GameSpot, в котором поделился некоторыми интересными деталями касательно финансовых показателей Baldur's Gate 3.
По словам Винке, на данный момент продажи Baldur's Gate 3 почти в 2 раза выше чем у предыдущей игры студии - Divinity: Original Sin 2. Несмотря на то, что глава студии не назвал точные цифры, пользователи смогли выстроить логическую цепочку: в 2023-м году Винке говорил о том, что продажи Divinity: Original Sin 2 в 3 раза лучше оригинальной игры, а та в свою очередь разошлась в 2,5 миллиона копий.
Таким образом, исходя из заявлений Винке, продажи игр Larian Studios составляют:
- Divinity: Original Sin - 2,5 миллиона копий;
- Divinity: Original Sin 2 - 7,5 миллионов копий;
- Baldur’s Gate 3 - 15 миллионов копий.
Можно заметить, что у Larian Studios случается колоссальный прогресс в продажах каждой их последующей игры - это говорит о большой любви аудитории к Larian Studios и полном доверии к разработчикам. А те в свою очередь полностью оправдывают ожидания своих поклонников, кроме того им удается заинтересовать еще и новую аудиторию к своим проектам.
Ого 15 млн недурно
Divinity: Original Sin 2 сильно проигрывает в плане взаимоотношений, и откровенных кат сцен.
Зато там была сцена с ящером в борделе. А в BG3 сцену в борделе закрыли чёрным экраном и постным описанием происходящего в лице рассказчицы. Если уж дали возможность кастомизировать в редакторе персу член или вульву, дайте увидеть это в действии, иначе зачем тогда с порога встречаться предупреждением об откровенных сценах?
Так, стоп. Так это мало! Игра то оверхайповая!