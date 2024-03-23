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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 101 оценка

Свен Винке: продажи Baldur's Gate 3 почти в два раза выше чем у Divinity: Original Sin 2

AceTheKing
Новости

Свен Винке, глава Larian Studios, дал интервью изданию GameSpot, в котором поделился некоторыми интересными деталями касательно финансовых показателей Baldur's Gate 3.

По словам Винке, на данный момент продажи Baldur's Gate 3 почти в 2 раза выше чем у предыдущей игры студии - Divinity: Original Sin 2. Несмотря на то, что глава студии не назвал точные цифры, пользователи смогли выстроить логическую цепочку: в 2023-м году Винке говорил о том, что продажи Divinity: Original Sin 2 в 3 раза лучше оригинальной игры, а та в свою очередь разошлась в 2,5 миллиона копий.

Таким образом, исходя из заявлений Винке, продажи игр Larian Studios составляют:

  • Divinity: Original Sin - 2,5 миллиона копий;
  • Divinity: Original Sin 2 - 7,5 миллионов копий;
  • Baldur’s Gate 3 - 15 миллионов копий.

Можно заметить, что у Larian Studios случается колоссальный прогресс в продажах каждой их последующей игры - это говорит о большой любви аудитории к Larian Studios и полном доверии к разработчикам. А те в свою очередь полностью оправдывают ожидания своих поклонников, кроме того им удается заинтересовать еще и новую аудиторию к своим проектам.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
luVol

Ого 15 млн недурно

1
Беркут Слеер

Divinity: Original Sin 2 сильно проигрывает в плане взаимоотношений, и откровенных кат сцен.

1
Мелинар

Зато там была сцена с ящером в борделе. А в BG3 сцену в борделе закрыли чёрным экраном и постным описанием происходящего в лице рассказчицы. Если уж дали возможность кастомизировать в редакторе персу член или вульву, дайте увидеть это в действии, иначе зачем тогда с порога встречаться предупреждением об откровенных сценах?

0
Artemus2.0

Так, стоп. Так это мало! Игра то оверхайповая!

0
Deathdoor
-2