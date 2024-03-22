В грядущих патчах Baldur's Gate 3 получит новые катсцены для концовок

Совсем недавно глава Лариан сообщил, что они не будут выпускать ДЛС или сиквел Baldur's Gate 3.
Не смотря на то, что разработчики не планируют вводить в игру новый контент, игроки могут рассчитывать не только на исправления и улучшения.
Мы не закончили с обновлением Baldur's Gate 3. Все еще планируется выпуск ряда вещей вроде поддержки модификаций или дополнительных катсцен для концовок. Просто не будет нового контента. - Свен Винке
Свен не уточнил, когда планируется выпуск следующего патча для Baldur's Gate 3 и сколько всего патчей получит игра. Последний патч был выпущен в феврале этого года.
Поддержку модификаций планируют добавить в Baldur's Gate 3 до конца года. Модификации можно будет устанавливать не только на PC-версию игры, но и на версии для консолей.
Хотелось бы роликов о том, что было дальше с тем или иным персонажем или локацией.
Ага. И свободное посещение всех локаций после окончания игры
Вот, кстати, как в фолауте. "После посещения избранного модок опустел, и его поглотила пустошь"
Будет повод пройти еще раз .
Это зашибись, перепройду через пару месяцев с товарищем!
Всё еще альфа версия
У тебя с головой ?
кто- то ради них перепройдет?? кроме чувака ниже
Надеюсь катсценки будут не уровня масс эффект 3, а то там досихпор с концовкой не понятно xD
А чё там понимать. Убиваешь жнецов, подчиняешь их или уничтожает знецов с разным цветом волны