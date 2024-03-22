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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 081 оценка

В грядущих патчах Baldur's Gate 3 получит новые катсцены для концовок

Talendor3
Новости

Совсем недавно глава Лариан сообщил, что они не будут выпускать ДЛС или сиквел Baldur's Gate 3.

Не смотря на то, что разработчики не планируют вводить в игру новый контент, игроки могут рассчитывать не только на исправления и улучшения.

Мы не закончили с обновлением Baldur's Gate 3. Все еще планируется выпуск ряда вещей вроде поддержки модификаций или дополнительных катсцен для концовок. Просто не будет нового контента. - Свен Винке

Свен не уточнил, когда планируется выпуск следующего патча для Baldur's Gate 3 и сколько всего патчей получит игра. Последний патч был выпущен в феврале этого года.

Поддержку модификаций планируют добавить в Baldur's Gate 3 до конца года. Модификации можно будет устанавливать не только на PC-версию игры, но и на версии для консолей.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ой извините

Хотелось бы роликов о том, что было дальше с тем или иным персонажем или локацией.

5
Случайный Игрок

Ага. И свободное посещение всех локаций после окончания игры

0
Ой извините Случайный Игрок

Вот, кстати, как в фолауте. "После посещения избранного модок опустел, и его поглотила пустошь"

0
Mad_cloud

Будет повод пройти еще раз .

2
GlamDodgeX

Это зашибись, перепройду через пару месяцев с товарищем!

0
OneTweak

Всё еще альфа версия

-1
WARWAR556

У тебя с головой ?

0
Александр Мотошвили

кто- то ради них перепройдет?? кроме чувака ниже

-4
Александр Дантес

Надеюсь катсценки будут не уровня масс эффект 3, а то там досихпор с концовкой не понятно xD

-5
sapov

А чё там понимать. Убиваешь жнецов, подчиняешь их или уничтожает знецов с разным цветом волны

-5