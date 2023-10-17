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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 054 оценки

Видео: смотрим на невероятно красивый мир Baldur's Gate 3

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Gutsz
Новости

Энтузиаст под ником Flurdeh поделился своей новой замечательной работой, которую он посвятил фантастическому миру Baldur's Gate 3. Обычно этот автор известен тем, что превращает огромные миры, такие как Starfield, в миниатюры с кукольной анимацией, однако игра от Larian Studios оказалась слишком величественной для такой трансформации. Опубликованное видео, напротив, подчеркивает невероятный масштаб Baldur's Gate 3.

В представленном ролике автор решил сосредоточиться на демонстрации потрясающего разнообразия Фаэруна — континента, где разворачиваются основные события Baldur’s Gate 3. Здесь можно увидеть множество локаций от самого города Врат Балдура до Башен Восхода Луны, чтобы в очередной раз убедиться в превосходной детализации объектов и ландшафта. По большому счёту Flurdeh показывает красивые пейзажи из игры, однако немного модифицированная камера превращает каждую такую экспозицию в нечто большее.

Игроки и разработчики из студии Larian уже успели похвалить автора за атмосферное видео, которое всего в нескольких минутах показывает весь масштаб Baldur’s Gate 3. Игра тем временем доступна для прохождения на ПК и PS5, а позднее её обещают также выпустить на консолях Xbox.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
pokemonizm

Жаль в Балде нет рабочей функции, которая бы автоматически убирала бы интерфейс при обычном путешествии и потом возвращала бы его при взаимодействие с горячими клавишами, типа прыжка, атаки и т.д.

Игра действительно красивая, в некоторые моменты при прохождение просто отключал интерфейс и смотрел на мир, особенно Подземье и Храм Шар на 10 из 10

0
YOBA322

Графика 2013 года

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