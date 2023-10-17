Видео: смотрим на невероятно красивый мир Baldur's Gate 3

Энтузиаст под ником Flurdeh поделился своей новой замечательной работой, которую он посвятил фантастическому миру Baldur's Gate 3. Обычно этот автор известен тем, что превращает огромные миры, такие как Starfield, в миниатюры с кукольной анимацией, однако игра от Larian Studios оказалась слишком величественной для такой трансформации. Опубликованное видео, напротив, подчеркивает невероятный масштаб Baldur's Gate 3.
В представленном ролике автор решил сосредоточиться на демонстрации потрясающего разнообразия Фаэруна — континента, где разворачиваются основные события Baldur’s Gate 3. Здесь можно увидеть множество локаций от самого города Врат Балдура до Башен Восхода Луны, чтобы в очередной раз убедиться в превосходной детализации объектов и ландшафта. По большому счёту Flurdeh показывает красивые пейзажи из игры, однако немного модифицированная камера превращает каждую такую экспозицию в нечто большее.
Игроки и разработчики из студии Larian уже успели похвалить автора за атмосферное видео, которое всего в нескольких минутах показывает весь масштаб Baldur’s Gate 3. Игра тем временем доступна для прохождения на ПК и PS5, а позднее её обещают также выпустить на консолях Xbox.
Жаль в Балде нет рабочей функции, которая бы автоматически убирала бы интерфейс при обычном путешествии и потом возвращала бы его при взаимодействие с горячими клавишами, типа прыжка, атаки и т.д.
Игра действительно красивая, в некоторые моменты при прохождение просто отключал интерфейс и смотрел на мир, особенно Подземье и Храм Шар на 10 из 10
Графика 2013 года