Раскрываем секреты проекта GRIMPS

Не ограничиваемся только Царевной, сегодня расскажем больше про второй проект - экшен-шутер GRIMPS.

Злые в кубе

Заполонивших Землю гримпсов легко узнать - маленькие плюшевые кубики не затеряются в толпе. Но даже так, каждый из злых плюшей отличается друг от друга множеством мелких элементов.

Цвет ткани, заплатки и пуговицы у каждого из гримпсов разные. Мало того, они находят себе аксессуары. Надевают на головы конусы, мусорные мешки и любой другой мусор, который смогут найти.

Такая незамысловатая, но широкая система генерации врагов позволяет каждого монстрика делать уникальным и не похожим на остальных, не перегружая при этом игру. Посмотрите сами:

На любой размер

Угрозу нашествия плюшевых кубиков нельзя недооценивать, ведь возглавляют вторжение огромные гримпсы.

Боссфайты - очень важная часть GRIMPS. Помимо отражения вязаной угрозы, игрок также сможет поглощать способности поверженных боссов.

Не ломается, а рвётся

Симулировать ткань в играх тяжело. Ещё тяжелее симулировать противников из ткани. Но мы постарались. Наши гримпсы - прыгающие кубики плюша, и они максимально живо реагируют на мир: отскакивают от пола, рвутся от ударов и отлетают от полученного урона.

Мы продолжаем работу над игрой, и скоро поделимся новыми новостями. Лучшие способы поддержать разработку - добавить GRIMPS в Желаемое: