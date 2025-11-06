Ярче, стабильнее, удобнее: Ball x Pit получила крупное обновление

Roguelite-аркада Ball x Pit получила масштабное ноябрьское обновление, которое исправляет многочисленные баги и улучшает игровой процесс. Главным нововведением стала энциклопедия с полноцветными иконками: теперь ядовитые и ледяные шары окрашены в зелёный и синий соответственно, что облегчает их различение и улучшает визуальное восприятие. Ранее монохромные значки часто путали игроков, особенно в интенсивных забегах.

Разработчики также переработали механику повторных попыток. Теперь повторный запуск не приводит к потере ресурсов, собранных в предыдущем забеге, что делает прогресс более дружелюбным для игроков, любящих быстрые рестарты.

Среди исправленных багов: умение «Казино» теперь корректно снижает стоимость повторных бросков, ускорение сбора ресурсов больше не уменьшает их количество, каменные солдаты перестали застревать на мини-боссах, а рыночные курсы быстрее возвращаются к нормальным значениям. Кроме того, обновление включает более 40 других исправлений, затрагивающих баланс персонажей, интерфейс и стабильность игры. Игроки могут также отключать звук при сворачивании игры и наслаждаться улучшенным управлением с контроллером.

Ball x Pit сочетает в себе элементы аркады, roguelite и башенной защиты. Игроки управляют шарами, разрушающими структуры, одновременно развивая базу и собирая ресурсы между забегами. Обновление делает игру не только красочнее и удобнее, но и более сбалансированной, что особенно оценят фанаты динамичных забегов и стратегии.

С новыми визуальными и механическими улучшениями Ball x Pit продолжает совершенствоваться, предлагая игрокам более комфортный и увлекательный игровой опыт, где каждый забег приносит удовольствие и ощущение прогресса.