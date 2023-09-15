Bandle Tale: A League of Legends Story - новая игра с упором на исследование и крафтинг ©

Разработчик Lazy Bear Games и издатель Riot Forge анонсировали новый спин-офф по игре League of Legends. Игра получила название Bandle Tale: A League of Legends Story, новая игра выйдет в 2024 году на ПК и Nintendo Switch.

Bandle Tale: A League of Legends Story ставит игроков на место йордлов, живущих на изолированном острове Ярнвиль. Игрокам предстоит исследовать остров, добывая новые материалы для создания новых вещей. В центре сюжета игры - воссоединение Бандл-Сити с помощью новых друзей и восстановления порталов.

Игроки смогут исследовать бандлвуды, что поможет League of Legends еще больше расширить свой мир и сеттинг. В процессе исследования игроки смогут находить новых обитателей, собирать материалы и создавать, казалось бы, невероятные предметы для пробуждения магических порталов.

Большое внимание в игре будет уделено социальным аспектам: игроки смогут устраивать фестивали, чтобы порадовать и развлечь своих товарищей. Для приготовления новых блюд и раскрытия новых рецептов игроки смогут использовать глубокую кулинарную механику игры.