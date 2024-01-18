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Bandle Tale: A League of Legends Story 21.02.2024
Ролевая, Вид сверху
4.7 7 оценок

Bandle Tale: A League of Legends Story, уютная RPG от создателей Graveyard Keeper, получила дату выхода

butcher69
Новости

Игра Bandle Tale: A League of Legends Story от Lazy Bear Games, уютная ролевая игра по мотивам League of Legends от Riot, выходит 21 февраля для Nintendo Switch и PC. Игра уже доступна для предварительного заказа и включает в себя такие бонусы, как шляпа скаута Бандла, пороро скаута Бандла, коттедж Эвергрин и многое другое.

В центре сюжета - город Бандл, портальная сеть которого вышла из строя. Как йордл, вы должны все исправить, а для этого нужно взаимодействовать с такими чемпионами, как Тристана, Тимо и многими другими, и выполнять их квесты. Несмотря на серьезные ставки, в Bandle Tale основное внимание уделяется ремеслу, сбору материалов и организации фестивалей.

Игра получила перевод на русский язык, но для покупки в России не доступна. Вероятно, что это какая то временная ошибка, так как все игры от Riot Forge и Lazy Bear Games все еще присутствуют в российском Steam.

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Комментарии: 1
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Zlobin_Evgeny

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