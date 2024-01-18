Bandle Tale: A League of Legends Story, уютная RPG от создателей Graveyard Keeper, получила дату выхода

Добро пожаловать в волшебный мир Бандл Сити, населённый очаровательными йордлами. Эти милые существа с большими ушками просто обожают веселье и приключения.

Вы — житель уютного острова Клубочки, где царит размеренная жизнь, а все его обитатели с восторгом предаются вязанию и другим мирным занятиям. Но вот наконец подошла к концу ваша 101-летняя стажировка по вязанию носков, шарфов и шапок. И теперь вам не терпится отправиться в долгожданное путешествие, чтобы открыть для себя все чудеса Бандл Сити — города, связанного волшебными порталами с другими островами.

Вы спешите на грандиозную прощальную вечеринку по случаю окончания стажировки. Но вдруг, как гром среди ясного неба, все порталы в городе неожиданно закрываются. Это повергает Бандл Сити в настоящий хаос и смятение. Йордлы в панике мечутся по улицам в поисках ответов. Что случилось? Кто или что стоит за этой катастрофой?

Теперь вам предстоит отправиться в захватывающее приключение, чтобы разгадать тайну закрывшихся порталов, восстановить связь между островами и помочь растерянным йордлам вновь объединиться.

На пути вас ожидает множество чудесных открытий. Вы познакомитесь с очаровательными жителями других островов, будете собирать нужные для ремёсел материалы и открывать волшебные порталы в неизведанные миры. А ещё вам предстоит устраивать захватывающие праздники и фестивали, чтобы йордлы ни на минуту не скучали.

Кроме того, вы сможете попробовать себя в роли фермера или садовника — выращивать ингредиенты и готовить из них аппетитные блюда для гостей со всех уголков Бандл Сити. Или почему бы не посоревноваться за звание лучшего инженера? Вы будете создавать удивительные механизмы и гаджеты, которые поразят всех йордлов своими возможностями.

В этом путешествии вас ожидает знакомство с уникальными героями League of Legends. Вместе вы раскроете тайны островов и сплетете истории их обитателей в единый неповторимый гобелен дружбы и приключений.