Bandle Tale: A League of Legends Story, уютная RPG от создателей Graveyard Keeper, получила дату выхода

Игра Bandle Tale: A League of Legends Story от Lazy Bear Games, уютная ролевая игра по мотивам League of Legends от Riot, выходит 21 февраля для Nintendo Switch и PC. Игра уже доступна для предварительного заказа и включает в себя такие бонусы, как шляпа скаута Бандла, пороро скаута Бандла, коттедж Эвергрин и многое другое.
В центре сюжета - город Бандл, портальная сеть которого вышла из строя. Как йордл, вы должны все исправить, а для этого нужно взаимодействовать с такими чемпионами, как Тристана, Тимо и многими другими, и выполнять их квесты. Несмотря на серьезные ставки, в Bandle Tale основное внимание уделяется ремеслу, сбору материалов и организации фестивалей.
Игра получила перевод на русский язык, но для покупки в России не доступна. Вероятно, что это какая то временная ошибка, так как все игры от Riot Forge и Lazy Bear Games все еще присутствуют в российском Steam.
Интересно,подписался последним