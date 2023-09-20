Bang-On Balls: Chronicles получила обзорный трейлер с демонстрацией миров ©

Exit Plan Games и Untold Tales выпустили трейлер «Мир Bang-On Balls: Chronicles», демонстрирующий огромные размеры каждого уровня в Bang-On Balls: Chronicles.

Bang-on Balls Chronicles — это насыщенное контентом, забавное, разрушаемое приключение в открытом мире, песочница с боями, платформером, настройкой персонажей и охотой за сокровищами, в которую вы можете играть как в одиночку, так и в кооперативе. Не каждый день в инди-игре встречаются такие большие и наполненные контентом миры, но в состав разработчика Exit Plan Games входят все бывшие разработчики AAA, поэтому они всю свою карьеру создавали игры такого размера.

Bang-On Balls: Chronicles выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Switch 5 октября 2023 года.