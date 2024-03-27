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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.7 533 оценки

Banishers: Ghosts of New Eden получила первую скидку в Steam

SoRaS3
Новости

Banishers: Ghosts of New Eden – новая игра знаменитой студии DON’T NOD, известной своими хитами Remember Me и Vampyr, впервые с момента релиза получила скидку - 20%.

В центре этой экшен-РПГ – глубокая история о головокружительном пути по грани между жизнью, смертью, любовью и жертвой. Охотьтесь на призраков, играя за двух ярких персонажей в экшн-RPG с упором на сюжет, где каждое решение кардинально меняет вашу историю. Разрываясь между клятвой защищать живых и спасением своей погибшей возлюбленной, на что вы пойдете ради любви?

Проект вышел 12 февраля 2024, и является частью вселенной, нашумевшего и не менее популярного проекта VAMPYR, от тех же DON'T NOD.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SoRaS3

Норм.

Спойлер
0
ZackSnyder

и бесплатно не надо.

0
caliskan

Блин, недавно только купил по фулл прайсу. Но игра того стоит на самом деле

0
SkyraX

шото патчи на нее както не особо резво выходят

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Калл левацкий, даже за бесплатно бы не пачкал этим свой стим ак.

-4