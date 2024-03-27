Banishers: Ghosts of New Eden получила первую скидку в Steam

Banishers: Ghosts of New Eden – новая игра знаменитой студии DON’T NOD, известной своими хитами Remember Me и Vampyr, впервые с момента релиза получила скидку - 20%.
В центре этой экшен-РПГ – глубокая история о головокружительном пути по грани между жизнью, смертью, любовью и жертвой. Охотьтесь на призраков, играя за двух ярких персонажей в экшн-RPG с упором на сюжет, где каждое решение кардинально меняет вашу историю. Разрываясь между клятвой защищать живых и спасением своей погибшей возлюбленной, на что вы пойдете ради любви?
Проект вышел 12 февраля 2024, и является частью вселенной, нашумевшего и не менее популярного проекта VAMPYR, от тех же DON'T NOD.
Норм.
и бесплатно не надо.
Блин, недавно только купил по фулл прайсу. Но игра того стоит на самом деле
шото патчи на нее както не особо резво выходят
Калл левацкий, даже за бесплатно бы не пачкал этим свой стим ак.