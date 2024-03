Banishers: Ghosts of New Eden получила первую скидку в Steam

Banishers: Ghosts of New Eden – новая игра знаменитой студии DON’T NOD, известной своими хитами Remember Me и Vampyr, впервые с момента релиза получила скидку - 20%.

В центре этой экшен-РПГ – глубокая история о головокружительном пути по грани между жизнью, смертью, любовью и жертвой. Охотьтесь на призраков, играя за двух ярких персонажей в экшн-RPG с упором на сюжет, где каждое решение кардинально меняет вашу историю. Разрываясь между клятвой защищать живых и спасением своей погибшей возлюбленной, на что вы пойдете ради любви?

Проект вышел 12 февраля 2024, и является частью вселенной, нашумевшего и не менее популярного проекта VAMPYR, от тех же DON'T NOD.