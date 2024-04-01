Banishers: Ghosts of New Eden разрабатывалась в течение 4-5 лет

Don't Nod во второй раз попробовала себя в жанре экшен-RPG, выпустив Banishers: Ghosts of New Eden в начале этого года, и, по мнению многих, она оказалась куда более удачной, чем первая попытка с Vampyr. Но, несмотря на размах проекта, Don't Nod утверждает, что на самом деле это не было полноценной ААА-проектом.
Во время недавнего интервью с MP1st нарративный директор Стефан Боверже (Stéphane Beauverger) описал Banishers: Ghosts of New Eden как "хорошо сделанную АА-игру".
Banishers - это не ААА-игра, это хорошо сделанная АА-игра, и мы гордимся этим. "У нас есть желание и страсть доставить аудитории отличный опыт, отсюда и большой размер карты, и огромное количество контента.
Боверже добавил, что, в отличие от игр Don't Nod, ориентированных на повествование, таких как Life is Stange, Banishers также обязана иметь более широкую структуру и большой объем контента.
Структура игры также зависит от характера игры, которую мы делаем. Такие сюжетные игры, как Life is Strange или Tell Me Why, больше нуждаются в линейной структуре. В Banishers мы посчитали необходимым открыть мир и позволить игрокам исследовать тайны Нового Эдема в своем собственном темпе и в том порядке, который им удобнее. Отсюда и более открытая структура игры.
Учитывая масштабность Banishers по сравнению с прошлыми проектами Don't Nod, неудивительно, что она также находилась в разработке довольно долго: Боверже рассказал, что работа над игрой велась в течение 4-5 лет.
Нелегко определить полное время разработки игры, все зависит от того, как вы это считаете. С нуля? С самой первой идеи, записанной карандашом и бумагой на этапе создания первой концепции? С первого играбельного сиквела? И даже после релиза люди продолжают работать над игрой, например, над патчами. Скажем так, на создание Banishers ушло от четырех до пяти лет.
Недавно Боверже также сказал, что, хотя нет никаких гарантий, что Banishers получит продолжение, Don't Nod рассматривает ее как "первый шаг франшизы".
Banishers: Ghosts of New Eden доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Хорошая игра, мне зашла, прохожу
То же кайфанул от игры.... не страдаю как некоторые мега критики "заговором повесток"... Приятная графика, есть повествование, боевка немного скучновата...
В целом хорошая игра.
Для АА игры очень сильно заморачиваться насчёт лора-сюжета необязательно, а иногда и вредно. Главное чтобы играть было весело.
Хорошая игра за маленький бюджет. Думаю очень мало миллионов вложено, но каждая копейка отработана.
Отличная игра!!! не пойму почему ее хаят
Жаль, 5 лет впустую. Ну хоть зарплату окупит, для прибыли нужно что-то побелее.