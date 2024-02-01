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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.9 95 оценок

Новый трейлер игрового процесса Banishers: Ghosts of New Eden показывает все, что вам нужно знать перед игрой

monk70
Новости

Focus Entertainment и DON’T NOD представили официальный трейлер геймплея Banishers: Ghosts of New Eden. Откройте для себя все основные особенности игры, прежде чем играть в эту сюжетную ролевую игру, в которой захватывающий и личный сюжет сочетается с динамичной боевой системой. Возьмите на себя роль двух опытных охотников за привидениями и партнеров, которым предстоит принять трудные решения, имеющие серьезные последствия как для живых, так и для мертвых.

Игра выйдет 13 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

мне прям нравится жду

2
SoRaS3

Типа если НПС погиб, то его можно встретить в "мире мертвых", и дальше бороться за его душу?!

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Владимир Рыжков

"Откройте для себя все основные особенности игры, прежде чем играть в эту сюжетную ролевую игру"

Тут вообще авторы читают, что сами пишут? Подзаборные писаки

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Richard Simons

вот такой вот геймплейный ролик, должны были запилить разрабы Смуты, чтобы было понятно всем, что куда и почему.. Но ждем апреля и ждем очередной пердеж на тему того, что перенос будет еще 😂

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