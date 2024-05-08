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Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.8 612 оценок

Появилась демо версия Banishers: Ghosts of New Eden и физические коллекционные издания

VovanVV1982
Новости

Хорошая новость номер один:

Banishers: Ghosts of New Eden теперь предлагает бесплатная демоверсия, в которую можно играть на всех платформах. В этой демо-версии вы можете пройти первую миссию игры и узнать историю Антеи и Рэда как охотников за привидениями, посланных снять таинственное проклятие Нового Эдема... Файлы сохранения демо-версии можно перенести в полную версию игры, что позволит вам сохранить свой прогресс.

Хорошая новость номер два:

Banishers: Ghosts of New Eden в настоящее время действует скидка -20% в течение ограниченного времени, а также специальные предложения специальных изданий игры !

Откройте для себя Издание «Красное эхо» Содержит старый журнал в кожаном переплете, иллюстрированный воспоминаниями Рэда, а также набор для письма, игру для выбранной вами платформы и загружаемый контент из набора Wanderer Set!

Также не пропустите великолепное Коллекционное Издание.

Оно включает:

  • Игра на платформе по вашему выбору с загружаемым набором Wanderer Set для Red.
  • Разборная статуэтка Рэда и Антеи.
  • Официальный артбук игры
  • Стилбук®
  • Перстни-печатки двух Изгонятелей

Эти версии являются эксклюзивными для Focus Entertainment Store и ограничено в количестве.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Taurus77

Отлично, на торренте будет завтра

0
Hakuni

она на торенте в день релиза была

0