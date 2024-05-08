Появилась демо версия Banishers: Ghosts of New Eden и физические коллекционные издания

Хорошая новость номер один:
Banishers: Ghosts of New Eden теперь предлагает бесплатная демоверсия, в которую можно играть на всех платформах. В этой демо-версии вы можете пройти первую миссию игры и узнать историю Антеи и Рэда как охотников за привидениями, посланных снять таинственное проклятие Нового Эдема... Файлы сохранения демо-версии можно перенести в полную версию игры, что позволит вам сохранить свой прогресс.
Хорошая новость номер два:
Banishers: Ghosts of New Eden в настоящее время действует скидка -20% в течение ограниченного времени, а также специальные предложения специальных изданий игры !
Откройте для себя Издание «Красное эхо» Содержит старый журнал в кожаном переплете, иллюстрированный воспоминаниями Рэда, а также набор для письма, игру для выбранной вами платформы и загружаемый контент из набора Wanderer Set!
Также не пропустите великолепное Коллекционное Издание.
Оно включает:
- Игра на платформе по вашему выбору с загружаемым набором Wanderer Set для Red.
- Разборная статуэтка Рэда и Антеи.
- Официальный артбук игры
- Стилбук®
- Перстни-печатки двух Изгонятелей
Эти версии являются эксклюзивными для Focus Entertainment Store и ограничено в количестве.
Отлично, на торренте будет завтра
она на торенте в день релиза была