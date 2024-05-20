Исполнитель главной роли в Kingdom Come: Deliverance 2 рассказал об озвучке Индржиха

Чешская студия Warhorse в этом году обещает выпустить долгожданный сиквел реалистичной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, который продолжит историю Индржиха. Главного героя во второй части вновь сыграл известный актер Том МакКэй, перешедший в игровую индустрию прямо из театра. В недавнем интервью для Insider Gaming МакКэй поделился своим необычным опытом озвучивания реплик в Kingdom Come: Deliverance 2, которых стало еще больше, чем в первой игре.
Судя по рассказам актера, производство Kingdom Come: Deliverance 2 началось практически сразу после выхода первой части. Актеры озвучивания еще долгое время работали над улучшением своих реплик и переводом на другие языки, а разработчики из Warhorse тем временем создавали наброски для сиквела. Активная разработка игры началась через несколько лет, в 2021-2022 годах, и, к сожалению, попала на период пандемии коронавируса. Карантин и ограничения сильно замедлили весь процесс разработки, однако авторы и актеры продолжали работать даже в таких условиях.
Том МакКэй начал записывать реплики для Индржиха два года назад, ближе к концу процесса захвата движения. Со временем работа над голосом росла, и в целом у него ушло 127 сессий записи. Он отмечает нелинейное повествование в Kingdom Come: Deliverance 2, что добавляло определённые сложности, но тем не менее было интересным актерским опытом в его карьере. Актер также рассказал о физических нагрузках, связанных с записью напряженных реплик: в начале сеансов команда планировала менее напряженные реплики, а в конце - напряженные крики и даже вопли.
Исполнитель главной роли Kingdom Come: Deliverance 2 был очень удивлен технологическим скачком по сравнению с первой игрой. Больше всего его поразил новый метод захвата движения, который теперь в разработке сиквела происходил в реальном времени.
Напоследок МакКэй признался, что не считает себя геймером, но ему понравилась первая часть. Он, вместе с остальными игроками, уже не может дождаться релиза Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы лично оценить игровой процесс и финальное видение разработчиков.
Играл с чешской озвучкой