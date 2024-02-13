Релизный трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden

Французская компания DON'T NOD опубликовала релизный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden. На ПК игра стала доступна еще вчера, но сегодня она добралась до всех заявленных платформ. Игроки на ПК тепло встретили новую игру от авторов Vampyr и в данный момент у игры 89% положительных отзывов в Steam.
В ходе своего приключения игрокам придется столкнуться с несколькими случаями одержимости, раскрывая их происхождение, и бороться с различными существами, зловещими духами и дикими зверями, стремясь соответствовать миссии изгнателя духов. Им придется принимать трудные решения и преодолевать настоящие испытания, чтобы определить будущее города, его жителей и собственную судьбу.
Banishers: Ghosts of New Eden уже выпущена и доступна для игры на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.
А мне понравилась Сага Андерсон во втором вейке. Да и живу я рядом с международным общежитием. Ненависть здесь разжигают ребята из незалежной
К чему это было сказано,ненависть к кому или чему,кто что разжигает,что за чушь несёшь?Ты по комментариям определил кто с какой страны,или так просто сам из-за своих личных принципов и убеждений говоришь такой бред.
Будет мод на белого перса, тогда поиграю
та вы расист сударь!!!!!!
Так он и так белый, смуглый немного) Да это и не важно
Он не расист, просто негров не любит когда их и в них везде пихают. Это другое.