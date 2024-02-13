на главную
об игре
Banishers: Ghosts of New Eden 13.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.1 116 оценок

Релизный трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden

butcher69
Новости

Французская компания DON'T NOD опубликовала релизный трейлер Banishers: Ghosts of New Eden. На ПК игра стала доступна еще вчера, но сегодня она добралась до всех заявленных платформ. Игроки на ПК тепло встретили новую игру от авторов Vampyr и в данный момент у игры 89% положительных отзывов в Steam.

В ходе своего приключения игрокам придется столкнуться с несколькими случаями одержимости, раскрывая их происхождение, и бороться с различными существами, зловещими духами и дикими зверями, стремясь соответствовать миссии изгнателя духов. Им придется принимать трудные решения и преодолевать настоящие испытания, чтобы определить будущее города, его жителей и собственную судьбу.

Banishers: Ghosts of New Eden уже выпущена и доступна для игры на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кот Миша

А мне понравилась Сага Андерсон во втором вейке. Да и живу я рядом с международным общежитием. Ненависть здесь разжигают ребята из незалежной

-2
veterrock
Да и живу я рядом с международным общежитием. Ненависть здесь разжигают ребята из незалежной

К чему это было сказано,ненависть к кому или чему,кто что разжигает,что за чушь несёшь?Ты по комментариям определил кто с какой страны,или так просто сам из-за своих личных принципов и убеждений говоришь такой бред.

-3
_RedLion_

Будет мод на белого перса, тогда поиграю

-5
Games Bombs

та вы расист сударь!!!!!!

0
PlacidFrazer

Так он и так белый, смуглый немного) Да это и не важно

1
TRADS80 Games Bombs

Он не расист, просто негров не любит когда их и в них везде пихают. Это другое.

-1