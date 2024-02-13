Релизный трейлер ролевого экшена Banishers: Ghosts of New Eden

Ролевой экшен от создателей Life is Strange и Vampyr.

История разворачивается на исходе XVII века в вымышленном поселении Нью-Иден. Этот молодой городок окутан атмосферой тревоги и загадочности. Местные жители перешёптываются о странных, пугающих явлениях — исчезновениях людей, появлении призрачных фигур, блуждающих ночами среди домов.

В эти мрачные места прибывают двое молодых охотников за нечистью — Антея Дуарте и Ред Макрей. Они посвятили себя благородной миссии защищать живых людей от мёртвых, изгоняя неупокоенные души обратно в загробный мир. Но вскоре им самим предстоит столкнуться с силами, значительно превосходящими их понимание и опыт.

Во время очередного задания происходит ужасная трагедия — Антея погибает и присоединяется к тем самым существам, от которых так отчаянно защищала людей при жизни. Теперь перед Редом стоит казалось бы невыполнимая задача — спасти свою возлюбленную, ставшую одной из «них».

Игроки могут поочерёдно играть как за Антею, так и за Реда, сражаясь с разнообразными сверхъестественными врагами при помощи магии, оружия и призрачных сил.

Чтобы раскрыть тайну превращения Антеи и вернуть её к жизни, Реду предстоит погрузиться в изучение мистической истории Нью-Идена и его обитателей, как живых, так и мёртвых. Ему придётся принимать сложные моральные решения, нарушающие клятву охотника за нечистью. Сможет ли наш герой пройти через все испытания и выбраться из этого кошмара вместе со своей возлюбленной? Или же он станет очередной жертвой коварных сил, таящихся в туманных улочках проклятого города?