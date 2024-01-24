Стал известен размер скачиваемых файлов и дата предварительной загрузки Banishers: Ghosts of New Eden на PS5

Ролевая игра Banishers: Ghosts of New Eden от DON'T NOD выйдет в следующем месяце и предлагает уникальное сочетание сверхъестественных приключений и интимного повествования. История вращается вокруг Рэда и Антеи, двух «Изгонятелей», которые отправляются в земли Нового Эдема, причем последняя внезапно умирает. Как призрак, она предлагает уникальные способности, которые помогут Рэду в его путешествии, как показано в последнем трейлере.
Аккаунт PlayStation Game Size в Х/Твиттер опубликовал информацию о дате предварительной загрузки и размере скачиваемых файлов игры в версии для PlayStation 5. Игроки, предзаказавшие цифровую версию игры, могут начать предварительную загрузка за два дня до выхода, 11 февраля. Размер скачиваемых файлов составляет 52,959 ГБ для для версии 1.002.000, то есть уже в патчем.
ну хоть не 100 гигов