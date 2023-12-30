Свежий трейлер ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden посвящён главным героям

Banishers: Ghosts of New Eden — это приключенческая ролевая игра, в которой игроки воплощают в себя двух охотников за духами и любовников Рэда и Антею, чтобы раскрывать зловещие дела, сражаться со сверхъестественными силами и принимать решения, ведущие к важным последствиям. В новом трейлере, выпущеном Don’t Nod и Focus Entertainment, рассказавается о том, что ждет романтическую и драматическую динамику между Рэдом и Антеей с точки зрения повествования и игрового процесса.

Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 13 февраля на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.