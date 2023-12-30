Свежий трейлер ролевой игры Banishers: Ghosts of New Eden посвящён главным героям

Banishers: Ghosts of New Eden — это приключенческая ролевая игра, в которой игроки воплощают в себя двух охотников за духами и любовников Рэда и Антею, чтобы раскрывать зловещие дела, сражаться со сверхъестественными силами и принимать решения, ведущие к важным последствиям. В новом трейлере, выпущеном Don’t Nod и Focus Entertainment, рассказавается о том, что ждет романтическую и драматическую динамику между Рэдом и Антеей с точки зрения повествования и игрового процесса.
Banishers: Ghosts of New Eden выйдет 13 февраля на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
это про вуду чтоль ?
13 - удачный день для выпуска игры!
не пятница=) хоть не 29))
Что там со сражениями интересного будет? Есть опасения, что игра не взлетит:( и дело тут не в черномазой. пока в виш лист добавил, будем смотреть))
Мля, опять черномазая... Ещё и с белым любовником. Очень оригинально, что аж играть не хочется... Чёрных на планете 1/7 часть, так - к сведению.