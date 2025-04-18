Barotrauma стала бесплатной на выходные в Steam

В Steam стартовали бесплатные выходные, и до 21 марта все желающие могут опробовать Barotrauma — мрачный симулятор подлодки с 2D-графикой и элементами хоррора. Игра получила 94% положительных отзывов и предлагает как кооперативное прохождение, так и режим «Предатель», где можно саботировать других игроков.

Повод отличный: недавно вышло крупное обновление Calm Before the Storm. Оно добавило новую миссию с тремя подводными руинами, PvP-аванпост и усилило атмосферу тревоги и безысходности. Разработчики из FakeFish отмечают, что «мрачный хаос» стал ещё более тревожным и жестоким.

Если игра зацепит — её можно купить со скидкой 50% до 26 апреля.