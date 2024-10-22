В Barotrauma готовится масштабное обновление с переработкой PvP-режима

Создатели хоррор-симулятора Barotrauma представили трейлер крупного обновления Unto the Breach, которое появится уже сегодня. В этом обновлении игроков ждёт немало интересных новинок, особенно в части многопользовательских сражений.

Пожалуй, самым важным нововведением станет серьёзная переработка PvP-составляющей. В игре появятся два свежих режима — «Бойня на аванпосте» и «Король корпуса», а также возможность выбирать подлодки для командных столкновений. Вдобавок разработчики добавят систему очков преимущества, с помощью которой можно будет прокачивать субмарины и получать различные бонусы. А для особо хитрых игроков приготовили абордажный модуль и другие инструменты для проникновения на вражеские корабли.

Что касается исследования таинственных инопланетных руин, то оно станет заметно опаснее — появятся новые ловушки и головоломки. К тому же игрокам предстоит встретиться с тремя «сверхопасными» противниками, но в борьбе с ними помогут предметы из дементонита и 36 новых модулей для аванпостов. Разработчики обещают, что все эти добавления подтолкнут игроков к раскрытию тайн загадочных Древних.

Полный список изменений доступен на официальном сайте.