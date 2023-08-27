Арлин Соркин, ставшая голосом и источником вдохновения для создания Харли Квинн, умерла в возрасте 67 лет ©

Мир озвучивания скорбит: в возрасте 67 лет ушла из жизни Арлин Соркин, популярная актриса и актриса озвучивания, более всего известная как оригинальный голос персонажа комиксов DC Харли Куинн.

Актриса, которая играла столь важную роль для всех поклонников Бэтмена, к сожалению, ушла из жизни в субботу 26 августа 2023 года. Арлин Соркин было 67 лет, она была замужем за писателем Кристофером Ллойдом, с которым у нее было двое детей. Сообщение о смерти Соркин пришло от ее коллеги, актера озвучки Нила Каплана.

У меня сердце разрывается от известия... оригинальный голос Харли Квинн, [Арлин] Соркин, скончалась, - написал Каплан в Twitter. Я восхищался ее работой в роли ХК и Каллиопы в "Днях нашей жизни".

Соркин стала иконой озвучки, когда она озвучила Харли Квинн в мультфильме " Batman: The Animated Series". Она также послужила вдохновением для создания этого персонажа, поскольку именно ее друг по колледжу Пол Дини создал подружку Джокера. Харли Квинн стала настолько популярной, что позже DC добавила ее в комиксы о Бэтмене, став популярным персонажем среди фанатов. Помимо того что она озвучивала Харли Квинн в различных мультфильмах, Арлин Соркин также озвучивала этого персонажа в игре Batman: Arkham Asylum. К сожалению, со второй игры актрису заменила Тара Стронг.



Тара Стронг, актриса, озвучивавшая Харли Квинн в остальных играх франшизы Arkham, а также Бэтгерл в анимационных фильмах DC, отдала дань уважения Арлин Соркин в социальных сетях.

Без этой прекрасной и талантливой богини не было бы Harlequin. Именно она стала вдохновением, сердцем и душой этого культового персонажа. Я восхищалась, когда играла Бэтгерл, наблюдая за ней вместе с Марком Хэмиллом и Кевином. Я посылаю слова поддержки ее семье. Покойся с миром, Арлин Соркин.