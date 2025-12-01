Batman: Arkham Asylum получит свой Готэм-Сити благодаря стараниям моддера

Первая часть культовой трилогии про Темного рыцаря — Batman: Arkham Asylum — всегда выделялась ограниченным миром, сосредоточенным на психиатрической лечебнице. Однако моддер GPUnity решил изменить правила игры: используя новые инструменты моддинга, он взялся за создание полноценного Готэм-Сити, позволяя игрокам свободно исследовать знаменитый город, а не оставаться запертыми в стенах лечебницы.
На данный момент проект находится на начальной стадии, но в видео моддера уже заметны впечатляющие детали — дождь, отражения на стеклах и динамическая атмосфера, передающая мрачный дух Готэма. Основное внимание пока сосредоточено на разработке базового открытого мира и реализации новых возможностей исследования.
Кроме того, GPUnity планирует перенести свои наработки на Batman: Arkham Knight, что обещает ещё более амбициозный опыт с улучшенной кампанией и дополнительными игровыми механиками. Для фанатов серии это особенно интересно, учитывая, что третья часть трилогии вышла в 2015 году и официальных инструментов для модификации там практически не было.
Зачем? Для чего? Сначала разрабы засеяли небольшой учаcток в Arkham Asylum, чтобы проверить насколько будет плодородна земля. Финансовый урожай оказался отличным. Затем они засеяли участок в два раза больше. В небольшую часть города в Arkham City. Их ждал очередной успех. Ну и кульминацией посева стал Arkham Knight, почти полноценный город. Так что в этом моде нет никакого смысла. Ах да чуть не забыл. Затем разрабы засеяли чем-то не тем Метрполоис и обкурились на столько, что скурили собственный урожай и в итоге появился Suicide Squad: Kill the Justice League.
И смысл бродить по пустым локациям?
Ну если он так будет добавлять как на видео, мод выйдет в релиз лет через 30... ахах