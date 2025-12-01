Batman: Arkham Asylum получит свой Готэм-Сити благодаря стараниям моддера

Первая часть культовой трилогии про Темного рыцаря — Batman: Arkham Asylum — всегда выделялась ограниченным миром, сосредоточенным на психиатрической лечебнице. Однако моддер GPUnity решил изменить правила игры: используя новые инструменты моддинга, он взялся за создание полноценного Готэм-Сити, позволяя игрокам свободно исследовать знаменитый город, а не оставаться запертыми в стенах лечебницы.

На данный момент проект находится на начальной стадии, но в видео моддера уже заметны впечатляющие детали — дождь, отражения на стеклах и динамическая атмосфера, передающая мрачный дух Готэма. Основное внимание пока сосредоточено на разработке базового открытого мира и реализации новых возможностей исследования.

Кроме того, GPUnity планирует перенести свои наработки на Batman: Arkham Knight, что обещает ещё более амбициозный опыт с улучшенной кампанией и дополнительными игровыми механиками. Для фанатов серии это особенно интересно, учитывая, что третья часть трилогии вышла в 2015 году и официальных инструментов для модификации там практически не было.