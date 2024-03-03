Для Batman: Arkham Asylum вышел новый пакет HD-текстур, который улучшает более 1800 текстур

Моддер FCH823 поделился новым пакетом HD-текстур для Batman: Arkham Asylum, который масштабирует более 1800 текстур. Этот пакет в основном охватывает текстуры окружающей среды, чтобы игра выглядела немного четче.

Большая разница между этим модом и Asylum Reborn заключается в том, что последний фокусируется на персонажах игры. Как уже было сказано, этот пакет в основном фокусируется на окружающей среде. Таким образом, вы можете использовать их оба.

Как отметил FCH823, большинство диффузных текстур были увеличены до X2. Более того, некоторые текстуры с более низким разрешением были увеличены до X4. Мод также включает текстуры пользовательского интерфейса из Asylum HD UI.

Вы можете скачать последний пакет текстур HD по этой ссылке. В конце статьи вы также можете найти сравнительные скриншоты. Они дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать. Как видно, новые текстуры сохраняют художественный стиль оригинальных текстур и выглядят заметно лучше.