на главную
об игре
Batman: Arkham Asylum 25.08.2009
9.2 3 827 оценок

Экшен Batman: Arkham Asylum переосмыслил игры про супергероев 14 лет назад

©
butcher69
Новости

Франшиза Batman Arkham часто считается лучшей игровой адаптацией комиксов. 14 лет назад студия Rocksteady Studios, создав игру Batman Arkham Asylum, начала невероятное путешествие с насыщенным повествованием и захватывающими боевыми действиями.

Rocksteady Studios подняла стандарты для игр про супергероев, и по сей день эта игра остается выдающейся для поклонников Бэтмена.

С самого начала Batman Arkham Asylum задает мрачный и серьезный тон. Игра начинается с того, что Бэтмен захватывает Джокера и привозит его в Аркхэм. Однако ситуация быстро меняется в худшую сторону, когда Джокер сбегает и захватывает контроль над тюрьмой.

Именно в этот момент игра позволяет игрокам поэкспериментировать с боевыми действиями Бэтмена. Rocksteady Studios разработала для игры боевую систему на основе контрударов, которая впоследствии послужила источником вдохновения для нескольких игр других франшиз.

В последующих играх были добавлены новые возможности, расширяющие эту боевую систему, но успех был во многом обусловлен впечатляющим фундаментом, заложенным Batman Arkham Asylum.

В конце концов, Batman Arkham Asylum открывается, позволяя игрокам исследовать окрестности убежища. Мир игры гораздо меньше, чем у ее предшественников, но такая компактность позволила Rocksteady Studios сосредоточиться на сложном и детальном дизайне уровней.

После ремастера, вышедшего в 2016 году, Batman Arkham Asylum доступна практически на всех современных консолях и ПК, а на распродажах ее можно найти по низкой цене. Игра также выйдет на Nintendo Switch 13 октября.

В настоящее время Rocksteady Studios занята работой над игрой Suicide Squad: Kill the Justice League, выход которой после многочисленных задержек ожидается в 2024 году. К сожалению, эта игра станет последним выступлением Кевина Конроя в роли Бэтмена после его смерти.

21
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Олег Дудин

Знаковая игра. Видно по числу подражателей.

12
Mishanin

Игра легенда. Атмосфера просто огонь. Помниться весь интернет был завален вопросами на форумах как решить проблемы с не появляющимся крюком над канализацией. Реиграбильность была бешеная тогда, чтобы проверить работает ли решение с 4-м слотом сохранения. Эх ностальгия...

6
Stas776

Это разве не проблема кривого кряка была?

1
Dr_Shtopor Stas776

Именно. Лицензиябояре о сломанном крюке слыхом не слыхивали. В инете гуляет кулстори о том, как службу поддержки Рокстеди завалили претензиями о нерабочем крюке. На что те, кекая в кулачок, посоветовали не быть нищими дешёвками и купить, наконец, лицензию.

0
Chuck-IE

Культовая игра! Кстати, интересный факт - Arkham Asylum создавалась по заказу и на деньги Eidos Interactive по купленной у Warner Bros. лицензии. Собственно, при запуске игры вы и видите логотип Eidos. Впоследствии, через несколько месяцев Eidos была куплена Square Enix, а неожиданно успешную игру и её разрабов из Rocksteady быстро подмяла под себя сама Warner Bros., после чего и вышли дальше Arkham City, Origins и Knight. И именно поэтому в Arkham Asylum есть русская озвучка (т.к. Новый Диск активно сотрудничал с Eidos), а в следующих частях уже от WB её нет.

3
Stas776

Получается, только выиграли с её отсутствия. В Асайлум так и нельзя нормально поиграть с ру текстом и англ звуком, только в кривым русификатором

0
Dr_Shtopor Stas776

Можно, уже можно. Ребята с ZoG не так давно допилили оригинальный текстовый русификатор, чтобы он беспроблемно вставал на стимоверсию. Я с ним прошёл игру от начала и до конца с полной зачисткой, никаких багов не встретил.

0
NarkoSky

Моя любимая игра. Жаль ремастер не вышел на пк.

2
nikolai999

этой игре не нужен ремастер, она до сих пор красиво выглядит.

2
Protocol10 nikolai999

текстуры там уже довольно стрёмные

1
nikolai999 Protocol10

так уже есть HD текстурпак

0
Protocol10 nikolai999

ну это не официально. Не в целом бы если бы вышел официальный ремастер, чтобы подтянули текстуры, освещение, было бы неплохо.

0
Stas776

Наоборот хорошо, он в большей степени выглядит ужасно

0
NikitaProkofiev

До сих пор в шоке что Кевин Конрой умер... Я выучил английский несколько лет назад только для того чтобы сыграть в эту игру на оригинале и слушать его афигенную озвучку бетмена

1
Stas776

И это притом, что Сити с Найтом и так с англ. озвучкой, а на Асайлум ставится русификатор текста (кривоватый, правда)...

Но англ дело всё равно полезное, правильно сделал

0
ToOldforTHIS

И WB всё похерили. Ну или их дефективные манагеры

0
Tank5553

Шикарная игра, проходил несколько раз.

0
Dr_Shtopor

Эх, какая же хорошая игра всё же. При этом, как бы я не любил Сити, Асайлум самая душевная, пусть и крайне закрытая в плане локаций.

0