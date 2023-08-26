Экшен Batman: Arkham Asylum переосмыслил игры про супергероев 14 лет назад

Франшиза Batman Arkham часто считается лучшей игровой адаптацией комиксов. 14 лет назад студия Rocksteady Studios, создав игру Batman Arkham Asylum, начала невероятное путешествие с насыщенным повествованием и захватывающими боевыми действиями.
Rocksteady Studios подняла стандарты для игр про супергероев, и по сей день эта игра остается выдающейся для поклонников Бэтмена.
С самого начала Batman Arkham Asylum задает мрачный и серьезный тон. Игра начинается с того, что Бэтмен захватывает Джокера и привозит его в Аркхэм. Однако ситуация быстро меняется в худшую сторону, когда Джокер сбегает и захватывает контроль над тюрьмой.
Именно в этот момент игра позволяет игрокам поэкспериментировать с боевыми действиями Бэтмена. Rocksteady Studios разработала для игры боевую систему на основе контрударов, которая впоследствии послужила источником вдохновения для нескольких игр других франшиз.
В последующих играх были добавлены новые возможности, расширяющие эту боевую систему, но успех был во многом обусловлен впечатляющим фундаментом, заложенным Batman Arkham Asylum.
В конце концов, Batman Arkham Asylum открывается, позволяя игрокам исследовать окрестности убежища. Мир игры гораздо меньше, чем у ее предшественников, но такая компактность позволила Rocksteady Studios сосредоточиться на сложном и детальном дизайне уровней.
После ремастера, вышедшего в 2016 году, Batman Arkham Asylum доступна практически на всех современных консолях и ПК, а на распродажах ее можно найти по низкой цене. Игра также выйдет на Nintendo Switch 13 октября.
В настоящее время Rocksteady Studios занята работой над игрой Suicide Squad: Kill the Justice League, выход которой после многочисленных задержек ожидается в 2024 году. К сожалению, эта игра станет последним выступлением Кевина Конроя в роли Бэтмена после его смерти.
Знаковая игра. Видно по числу подражателей.
Игра легенда. Атмосфера просто огонь. Помниться весь интернет был завален вопросами на форумах как решить проблемы с не появляющимся крюком над канализацией. Реиграбильность была бешеная тогда, чтобы проверить работает ли решение с 4-м слотом сохранения. Эх ностальгия...
Это разве не проблема кривого кряка была?
Именно. Лицензиябояре о сломанном крюке слыхом не слыхивали. В инете гуляет кулстори о том, как службу поддержки Рокстеди завалили претензиями о нерабочем крюке. На что те, кекая в кулачок, посоветовали не быть нищими дешёвками и купить, наконец, лицензию.
Культовая игра! Кстати, интересный факт - Arkham Asylum создавалась по заказу и на деньги Eidos Interactive по купленной у Warner Bros. лицензии. Собственно, при запуске игры вы и видите логотип Eidos. Впоследствии, через несколько месяцев Eidos была куплена Square Enix, а неожиданно успешную игру и её разрабов из Rocksteady быстро подмяла под себя сама Warner Bros., после чего и вышли дальше Arkham City, Origins и Knight. И именно поэтому в Arkham Asylum есть русская озвучка (т.к. Новый Диск активно сотрудничал с Eidos), а в следующих частях уже от WB её нет.
Получается, только выиграли с её отсутствия. В Асайлум так и нельзя нормально поиграть с ру текстом и англ звуком, только в кривым русификатором
Можно, уже можно. Ребята с ZoG не так давно допилили оригинальный текстовый русификатор, чтобы он беспроблемно вставал на стимоверсию. Я с ним прошёл игру от начала и до конца с полной зачисткой, никаких багов не встретил.
Моя любимая игра. Жаль ремастер не вышел на пк.
этой игре не нужен ремастер, она до сих пор красиво выглядит.
текстуры там уже довольно стрёмные
так уже есть HD текстурпак
ну это не официально. Не в целом бы если бы вышел официальный ремастер, чтобы подтянули текстуры, освещение, было бы неплохо.
Наоборот хорошо, он в большей степени выглядит ужасно
До сих пор в шоке что Кевин Конрой умер... Я выучил английский несколько лет назад только для того чтобы сыграть в эту игру на оригинале и слушать его афигенную озвучку бетмена
И это притом, что Сити с Найтом и так с англ. озвучкой, а на Асайлум ставится русификатор текста (кривоватый, правда)...
Но англ дело всё равно полезное, правильно сделал
И WB всё похерили. Ну или их дефективные манагеры
Шикарная игра, проходил несколько раз.
Эх, какая же хорошая игра всё же. При этом, как бы я не любил Сити, Асайлум самая душевная, пусть и крайне закрытая в плане локаций.