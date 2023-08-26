Экшен Batman: Arkham Asylum переосмыслил игры про супергероев 14 лет назад ©

Франшиза Batman Arkham часто считается лучшей игровой адаптацией комиксов. 14 лет назад студия Rocksteady Studios, создав игру Batman Arkham Asylum, начала невероятное путешествие с насыщенным повествованием и захватывающими боевыми действиями.

Rocksteady Studios подняла стандарты для игр про супергероев, и по сей день эта игра остается выдающейся для поклонников Бэтмена.

С самого начала Batman Arkham Asylum задает мрачный и серьезный тон. Игра начинается с того, что Бэтмен захватывает Джокера и привозит его в Аркхэм. Однако ситуация быстро меняется в худшую сторону, когда Джокер сбегает и захватывает контроль над тюрьмой.

Именно в этот момент игра позволяет игрокам поэкспериментировать с боевыми действиями Бэтмена. Rocksteady Studios разработала для игры боевую систему на основе контрударов, которая впоследствии послужила источником вдохновения для нескольких игр других франшиз.

В последующих играх были добавлены новые возможности, расширяющие эту боевую систему, но успех был во многом обусловлен впечатляющим фундаментом, заложенным Batman Arkham Asylum.

В конце концов, Batman Arkham Asylum открывается, позволяя игрокам исследовать окрестности убежища. Мир игры гораздо меньше, чем у ее предшественников, но такая компактность позволила Rocksteady Studios сосредоточиться на сложном и детальном дизайне уровней.

После ремастера, вышедшего в 2016 году, Batman Arkham Asylum доступна практически на всех современных консолях и ПК, а на распродажах ее можно найти по низкой цене. Игра также выйдет на Nintendo Switch 13 октября.

В настоящее время Rocksteady Studios занята работой над игрой Suicide Squad: Kill the Justice League, выход которой после многочисленных задержек ожидается в 2024 году. К сожалению, эта игра станет последним выступлением Кевина Конроя в роли Бэтмена после его смерти.