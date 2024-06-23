9 лет назад вышла Batman: Arkham Knight

23 июня 2015-го года, ровно 9 лет назад, состоялся выход культовой игры от студии RockSteady, которая при поддержке студии Warner Bros. выпустили Batman: Arkham Knight. Игра является четвёртой и последней игрой в серии Batman: Arkham.

Основной сюжет сосредоточен на союзе Пугала, таинственного Рыцаря Аркхема и Дезстроука которые планируют погрузить Готэм-Сити в пучину безумия и страха а также разоблачить личность Бэтмена. Игра получила всеобщее признание но подверглась критике за широкое использование боевых сегментов Бэтмобиля.

Порт игры для PC был подвергнут общественной критике по поводу проблем с производительностью и техническими ошибками. Это привело к тому что игра на несколько месяцев была изъята из продажи в цифровых магазинах и интернет-дистрибьюторов. Порт игры для PC называли худшим портом для PC за все время. Версия игры практически не вызывала никаких проблем.

Как и в предыдущих частях игроки управляют Бэтменом и используют его способности и инновационные гаджеты для расследования преступлений, сражений с противниками и выполнения различных заданий. В Arkham Knight впервые в серии добавлен Бэтмобиль, который может быть использован для быстрого перемещения по городу и сражений с врагами. Кроме того, система боя была улучшена, добавляя новые комбо и способности для более разнообразных схваток.

Игра навсегда оставила свой след в игровой индустрии и сердцах фанатов, а на фоне провального выхода Gotham Knights игра получила второе дыхание.