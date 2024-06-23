9 лет назад вышла Batman: Arkham Knight

23 июня 2015-го года, ровно 9 лет назад, состоялся выход культовой игры от студии RockSteady, которая при поддержке студии Warner Bros. выпустили Batman: Arkham Knight. Игра является четвёртой и последней игрой в серии Batman: Arkham.
Основной сюжет сосредоточен на союзе Пугала, таинственного Рыцаря Аркхема и Дезстроука которые планируют погрузить Готэм-Сити в пучину безумия и страха а также разоблачить личность Бэтмена. Игра получила всеобщее признание но подверглась критике за широкое использование боевых сегментов Бэтмобиля.
Порт игры для PC был подвергнут общественной критике по поводу проблем с производительностью и техническими ошибками. Это привело к тому что игра на несколько месяцев была изъята из продажи в цифровых магазинах и интернет-дистрибьюторов. Порт игры для PC называли худшим портом для PC за все время. Версия игры практически не вызывала никаких проблем.
Как и в предыдущих частях игроки управляют Бэтменом и используют его способности и инновационные гаджеты для расследования преступлений, сражений с противниками и выполнения различных заданий. В Arkham Knight впервые в серии добавлен Бэтмобиль, который может быть использован для быстрого перемещения по городу и сражений с врагами. Кроме того, система боя была улучшена, добавляя новые комбо и способности для более разнообразных схваток.
Игра навсегда оставила свой след в игровой индустрии и сердцах фанатов, а на фоне провального выхода Gotham Knights игра получила второе дыхание.
Последняя достойная игра про бэтса
Как бы игр про него больше и не было.
булки больше чем голова , да это жостка.
9 лет... Не по себе становится когда осознаешь как время летит.
Ааааа, с козырей рыцаря Аркхема зашли 🤩
Самая лучшая часть о Темном Рыцаре. Жаль что сиквел был отменен.
Бэтс шикарен
Сити мне нравится гораздо больше в том числе из-за сюжета.
Отличная игра, хотя уже там было видно, что студия готовится яростно деграднуть. Особенно в дополнительных заданиях в которых нужно десятки раз повторить одно и тоже, про эти ******* знаки вопросов вообще молчу.
Кек, у меня эта игра в библиотеке Стима есть, как и аркхам сити и асилум. // Światosław Radziwiłł
Прошел 2 года назад arkham asylum за 1 день , после сразу за 2 дня arkham city , потом после сразу начал Origins , но так задушился что дропнул игру (скорее всего из-за переизбытка бетмана) , и вот уже 2 года никак не могу начать либо проходить послед часть , либо дать 2 шанс и попробовать Ориджинс)))
ахах я такой же скриншот делал в свое время)
Чет не оценил эту игру, пошел продал 🤷♂️
Не при поддержке, а при активнейшем противодействии. У вб кроме самой лицензии на бэтса плюсов никаких // Александр Ковалёв