Batman: Arkham Knight получила второе дыхание на фоне фиаско Suicide Squad

Новинка Suicide Squad: Kill the Justice League получила крайне плохие отзывы в СМИ, что сделало игру самой плохой работой от студии Rocksteady на сегодняшний день. По мнению журналистов, геймплей этой игры старомоден, проблемы с багами влияют на игровой процесс, а общее качество игры не соответствует ее высокой цене.

Согласно информации dexerto, неудачный запуск Suicide Squad Kill the Justice League - это еще не все плохие новости для Rocksteady. Это привело к значительному росту числа игроков в одной из их старых игр о Бэтмене. Игра Batman: Arkham Knight получила второе дыхание.

По данным TrueTrophies, вскоре после выхода Suicide Squad, заметно возросло количество игроков в Batman: Arkham Knight. Изучив данные более чем 3,2 млн учетных записей PSN, команда TrueTrophies обнаружила, что за неделю до релиза Suicide Squad количество игроков, играющих в Batman: Arkham Knight консолях PlayStation, выросло на 20,5%, а через неделю после релиза - на 25,94%. В целом за последние две недели количество игроков в Batman Arkham Knight на консолях PlayStation выросло на 51,19%.

Хотя активного движения, подобного инициативе Capcom — #ReturnToWorld, не существует, игроки уже несколько месяцев сравнивают Suicide Squad и Arkham Knight. То, как была подана смерть Бэтмена в Suicide Squad, также вызвало огромный скандал среди фанатов игр серии Arkham. В основном из-за того, насколько бесславно был отправлен на тот свет Бэтмен, который, по мнению Rocksteady, является представителем вселенной Arkham.

Стоит отметить, что TrueTrophies зафиксировали аналогичный всплеск числа игроков в Arkham Knight в период выхода Gotham Knights. Они привели это в качестве доказательства того, что данный феномен может быть не связан с каким-то презрением к Suicide Squad: Kill the Justice League. Впрочем, и у Gotham Knights был не самый радужный прием, вызванный во многом неудачными сравнениями с Batman Arkham Knight.

Не исключено, что все дело в том, как сильно игроков разочаровала новая игра от Rocksteady и им ничего не осталось, как снова вернуться к классике.