Batman: Arkham Knight получила второе дыхание на фоне фиаско Suicide Squad

Новинка Suicide Squad: Kill the Justice League получила крайне плохие отзывы в СМИ, что сделало игру самой плохой работой от студии Rocksteady на сегодняшний день. По мнению журналистов, геймплей этой игры старомоден, проблемы с багами влияют на игровой процесс, а общее качество игры не соответствует ее высокой цене.
Согласно информации dexerto, неудачный запуск Suicide Squad Kill the Justice League - это еще не все плохие новости для Rocksteady. Это привело к значительному росту числа игроков в одной из их старых игр о Бэтмене. Игра Batman: Arkham Knight получила второе дыхание.
По данным TrueTrophies, вскоре после выхода Suicide Squad, заметно возросло количество игроков в Batman: Arkham Knight. Изучив данные более чем 3,2 млн учетных записей PSN, команда TrueTrophies обнаружила, что за неделю до релиза Suicide Squad количество игроков, играющих в Batman: Arkham Knight консолях PlayStation, выросло на 20,5%, а через неделю после релиза - на 25,94%. В целом за последние две недели количество игроков в Batman Arkham Knight на консолях PlayStation выросло на 51,19%.
Хотя активного движения, подобного инициативе Capcom — #ReturnToWorld, не существует, игроки уже несколько месяцев сравнивают Suicide Squad и Arkham Knight. То, как была подана смерть Бэтмена в Suicide Squad, также вызвало огромный скандал среди фанатов игр серии Arkham. В основном из-за того, насколько бесславно был отправлен на тот свет Бэтмен, который, по мнению Rocksteady, является представителем вселенной Arkham.
Стоит отметить, что TrueTrophies зафиксировали аналогичный всплеск числа игроков в Arkham Knight в период выхода Gotham Knights. Они привели это в качестве доказательства того, что данный феномен может быть не связан с каким-то презрением к Suicide Squad: Kill the Justice League. Впрочем, и у Gotham Knights был не самый радужный прием, вызванный во многом неудачными сравнениями с Batman Arkham Knight.
Не исключено, что все дело в том, как сильно игроков разочаровала новая игра от Rocksteady и им ничего не осталось, как снова вернуться к классике.
Да уж,умели же раньше WB делать просто офигенные игры (не смотря на обсёр в ПК версии с оптимизацией на релизе),для меня это вообще лучшая часть серии,ну и наконец то в игру добавили бэтмобиль с кучей интересных головоломок и классных покатушек,плюс картинка конечно в игре до сих пор доставляет,хоть опять устанавливай.
да картинка огонь даже на средних
Batman: Arkham Knight конечно лучше даже технически, а оптимизация, даже с фризами на ПК кода выходила, в разы лучше, тогда проходил на 670 лол
я проходил спустя годы на 660, и на средних картинка была шикарной и держала 60 кадров без длсс
Логично.
Тут где-то явно обитает обиженка, который считает суицидников лучше бэтмана. Вон, всех комментаторов заминусил, которые пишут что-то хорошее про серию Аркхем))
Сравнили шедевр и сок из моих насок.
ну что ж ты так строго к найту, не так уж и плохо там всё с бэтмобилем
После того кошмара конечно лучше вернутся к оригинальной трилогии.
И я помню какой хейт тогда был в стороно Arkham Knight, когда в игре были технические проблемы. Тогда бумеры даже и не представляли, какой треш выйдет спустя 9 лет ))
Какое еще фиаско?)) Она на первых местах по продажам) И всем начхать что там думают игрожуры с фанатами)
Batman Arkham Knight- даже обновлять начали.