Batman: Arkham Knight неожиданно вернулась в список самых скачиваемых игр на PlayStation

После выхода крайне спорного суперегеройского экшена Suicide Squad: Kill The Justice League от RockSteady Studios наблюдается весьма интересный тренд. Уже несколько недель подряд в Steam заметно увеличивается количество активных игроков в другой игре студии — Batman: Arkham Knight. Как оказалось, ПК-игроки не единственные, кто отдал предпочтение старым играм про Бэтмена вместо новинки, консольные геймеры также увеличивают свою активность.
Компания Sony опубликовала свежие данные о самых загружаемых играх на консолях PlayStation за январь 2024 года. К большому удивлению, в топ-10 самых скачиваемых проектов оказался Batman: Arkham Knight. Очевидно, консольные игроки такой активностью хотят сказать, что они будут лучше играть в игру про Бэтмена со старого поколения консолей, чем в Suicide Squad: Kill The Justice League.
Топ-10 загрузок в Северной Америке на PS5:
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Grand Theft Auto V
- Madden NFL 24
- Tekken 8
- NBA 2K24
- Baldur’s Gate 3
- EA SPORTS FC 24
- Hogwarts Legacy
- Gran Turismo 7
- Marvel’s Spider-Man 2
Топ-10 загрузок в Европе на PS5:
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 24
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Hogwarts Legacy
- Tekken 8
- Baldur’s Gate 3
- Gran Turismo 7
- Marvel’s Spider-Man 2
- Avatar: Frontiers of Pandora
- The Last of Us Part II
Топ-10 загрузок в Северной Америке на PS4:
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Need for Speed Heat
- Batman: Arkham Knight
- Grand Theft Auto V
- theHunter: Call of the Wild
- Mortal Kombat X
- EA Sports FC 24
- NBA 2K24
Топ-10 загрузок в Европе на PS4:
- EA Sports FC 24
- Minecraft
- Need for Speed Heat
- Red Dead Redemption 2
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- Hogwarts Legacy
- Need for Speed Payback
- Batman: Arkham Knight
- Call of Duty: Modern Warfare III
Вот поросята,придётся устанавливать.
Игра того заслужила. Будь у нее такие продажи в свое время глядишь мы бы не обозревали сейчас этот блевотный отряд самойбийц
недавно перепрошел всю серию аркхем. что в детстве у меня вызывали эмоции при прохождении, что сейчас. очень жаль, что с аркхемверсом так все сложилось
просто они ошиблись с годом релиза.та же история с quantum break,когда игры погубила тех.составляющая тех годов
Просто игра чуть-чуть лучше, чем новый отряд сомов убийц
Ну, Rocksteady всё равно в плюсе. Не играют в новую игру, зато старую вспомнили!🤣
По боевке, они конечно революцию создали, до сих пор ничего лучше нет
Попа Харли делает свое дело)