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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 3 934 оценки

Batman: Arkham Knight неожиданно вернулась в список самых скачиваемых игр на PlayStation

Gutsz
Новости

После выхода крайне спорного суперегеройского экшена Suicide Squad: Kill The Justice League от RockSteady Studios наблюдается весьма интересный тренд. Уже несколько недель подряд в Steam заметно увеличивается количество активных игроков в другой игре студии — Batman: Arkham Knight. Как оказалось, ПК-игроки не единственные, кто отдал предпочтение старым играм про Бэтмена вместо новинки, консольные геймеры также увеличивают свою активность.

Компания Sony опубликовала свежие данные о самых загружаемых играх на консолях PlayStation за январь 2024 года. К большому удивлению, в топ-10 самых скачиваемых проектов оказался Batman: Arkham Knight. Очевидно, консольные игроки такой активностью хотят сказать, что они будут лучше играть в игру про Бэтмена со старого поколения консолей, чем в Suicide Squad: Kill The Justice League.

Топ-10 загрузок в Северной Америке на PS5:

  1. Call of Duty: Modern Warfare III
  2. Grand Theft Auto V
  3. Madden NFL 24
  4. Tekken 8
  5. NBA 2K24
  6. Baldur’s Gate 3
  7. EA SPORTS FC 24
  8. Hogwarts Legacy
  9. Gran Turismo 7
  10. Marvel’s Spider-Man 2

Топ-10 загрузок в Европе на PS5:

  1. Grand Theft Auto V
  2. EA Sports FC 24
  3. Call of Duty: Modern Warfare III
  4. Hogwarts Legacy
  5. Tekken 8
  6. Baldur’s Gate 3
  7. Gran Turismo 7
  8. Marvel’s Spider-Man 2
  9. Avatar: Frontiers of Pandora
  10. The Last of Us Part II

Топ-10 загрузок в Северной Америке на PS4:

  1. Minecraft
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Call of Duty: Modern Warfare III
  4. Need for Speed Heat
  5. Batman: Arkham Knight
  6. Grand Theft Auto V
  7. theHunter: Call of the Wild
  8. Mortal Kombat X
  9. EA Sports FC 24
  10. NBA 2K24

Топ-10 загрузок в Европе на PS4:

  1. EA Sports FC 24
  2. Minecraft
  3. Need for Speed Heat
  4. Red Dead Redemption 2
  5. A Way Out
  6. Grand Theft Auto V
  7. Hogwarts Legacy
  8. Need for Speed Payback
  9. Batman: Arkham Knight
  10. Call of Duty: Modern Warfare III
13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
saa0891

Вот поросята,придётся устанавливать.

4
TILL0910
0
kaiberserk

Игра того заслужила. Будь у нее такие продажи в свое время глядишь мы бы не обозревали сейчас этот блевотный отряд самойбийц

3
ivan41kds

недавно перепрошел всю серию аркхем. что в детстве у меня вызывали эмоции при прохождении, что сейчас. очень жаль, что с аркхемверсом так все сложилось

2
MikSan12x3

просто они ошиблись с годом релиза.та же история с quantum break,когда игры погубила тех.составляющая тех годов

1
Drugzverei

Просто игра чуть-чуть лучше, чем новый отряд сомов убийц

0
lucsses

Ну, Rocksteady всё равно в плюсе. Не играют в новую игру, зато старую вспомнили!🤣

0
MakeshiftEcho

По боевке, они конечно революцию создали, до сих пор ничего лучше нет

0
Xndr DeKoz

Попа Харли делает свое дело)

0