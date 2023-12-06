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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 3 765 оценок

Digital Foundry провели полный анализ Batman: Arkham Trilogy на Nintendo Switch и назвали её катастрофой

monk70
Новости

Batman: Arkham Trilogy для Nintendo Switch — это катастрофа, согласно анализу Digital Foundry, который оценивает, в частности, порт Arkham Knight как один из худших, когда-либо созданных.

Редакторы Digital Foundry уже упоминали о многочисленных проблемах с Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch, назвав порт «неприемлемым» по целому ряду причин, от визуального качества до производительности.

С первыми двумя эпизодами саги, Batman: Arkham Asylum и Batman: Arkham City, дела обстоят явно лучше, которые, вышедшие из поколения PS3 и Xbox 360, не могут похвастаться такой графической сложностью, чтобы требовать слишком больших жертв.

Однако даже в этом случае команде, ответственной за трилогию, удалось допустить ошибки: частота кадров необъяснимым образом упала значительно ниже целевого показателя в 30 кадров в секунду, что поставило под угрозу качество игры.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Лорд Малак

Никогда такого не было и вот опять).

0
BillyVan

причем 2 игры были на пс3 и хбох360, а свич то покруче их

-1
James16rus

Не факт.

-1
Кей Овальд

Ну, классика. У рыцаря тоже был чудовищно провальный старт на ПК.

-1