Digital Foundry провели полный анализ Batman: Arkham Trilogy на Nintendo Switch и назвали её катастрофой

Batman: Arkham Trilogy для Nintendo Switch — это катастрофа, согласно анализу Digital Foundry, который оценивает, в частности, порт Arkham Knight как один из худших, когда-либо созданных.
Редакторы Digital Foundry уже упоминали о многочисленных проблемах с Batman: Arkham Knight на Nintendo Switch, назвав порт «неприемлемым» по целому ряду причин, от визуального качества до производительности.
С первыми двумя эпизодами саги, Batman: Arkham Asylum и Batman: Arkham City, дела обстоят явно лучше, которые, вышедшие из поколения PS3 и Xbox 360, не могут похвастаться такой графической сложностью, чтобы требовать слишком больших жертв.
Однако даже в этом случае команде, ответственной за трилогию, удалось допустить ошибки: частота кадров необъяснимым образом упала значительно ниже целевого показателя в 30 кадров в секунду, что поставило под угрозу качество игры.
Никогда такого не было и вот опять).
причем 2 игры были на пс3 и хбох360, а свич то покруче их
Не факт.
Ну, классика. У рыцаря тоже был чудовищно провальный старт на ПК.