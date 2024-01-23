Игра про Дэмиена Уэйна в роли Бэтмена была отменена из-за утечек разных деталей игры

Один из актеров озвучки серии Batman Arkham утверждает, что утечки информации о Project Sabbath, игре про Бэтмена, в которой вы должны были играть за Дэмиен Уэйна, погубили ее. Многочисленные утечки на протяжении многих лет раскрывали много информации об игре, которая так и не увидела свет, и теперь у нас есть подтверждение того, что утечки, по крайней мере частично, виноваты в гибели этой игры.

Актер Джош Китон говорит, что сыграл бы Дэмиана в ныне отмененной супергеройской игре про Бэтмена, добавляя, что после нескольких сессий озвучивания проекта, он был убит утечками. Ранее Китон играл Робина в Batman Arkham Origins, Оцелота в Metal Gear Solid 3 и Питера Паркера в мультсериале Spectacular Spider-Man.

Я бы с удовольствием сыграл Бэтмена, я почти сделал это. Была игра, в которой я собирался принять участие и в которой я собирался играть Бэтмена. Это был не Бэтмен Брюса Уэйна, а совсем другой Бэтмен. Все об игре просочилось на какой-то форум, и в итоге ее закрыли. Я провел в ней три или четыре сессии, и на этом игра закончилась. Облом, спасибо утечкам.

В утечках говорилось, что игра разрабатывалась в WB Games Montréal, которая после отмены этого проекта занялась разработкой Gotham Knights, но Китон не стал называть студию, которая собиралась делать игру. События игры якобы происходили в Готэме будущего, а постаревший Брюс Уэйн перестал быть Бэтменом и выбрал роль наставника для своего сына Дэмиена, который надел его костюм.