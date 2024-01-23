Игра про Дэмиена Уэйна в роли Бэтмена была отменена из-за утечек разных деталей игры

Один из актеров озвучки серии Batman Arkham утверждает, что утечки информации о Project Sabbath, игре про Бэтмена, в которой вы должны были играть за Дэмиен Уэйна, погубили ее. Многочисленные утечки на протяжении многих лет раскрывали много информации об игре, которая так и не увидела свет, и теперь у нас есть подтверждение того, что утечки, по крайней мере частично, виноваты в гибели этой игры.
Актер Джош Китон говорит, что сыграл бы Дэмиана в ныне отмененной супергеройской игре про Бэтмена, добавляя, что после нескольких сессий озвучивания проекта, он был убит утечками. Ранее Китон играл Робина в Batman Arkham Origins, Оцелота в Metal Gear Solid 3 и Питера Паркера в мультсериале Spectacular Spider-Man.
Я бы с удовольствием сыграл Бэтмена, я почти сделал это. Была игра, в которой я собирался принять участие и в которой я собирался играть Бэтмена. Это был не Бэтмен Брюса Уэйна, а совсем другой Бэтмен. Все об игре просочилось на какой-то форум, и в итоге ее закрыли. Я провел в ней три или четыре сессии, и на этом игра закончилась. Облом, спасибо утечкам.
В утечках говорилось, что игра разрабатывалась в WB Games Montréal, которая после отмены этого проекта занялась разработкой Gotham Knights, но Китон не стал называть студию, которая собиралась делать игру. События игры якобы происходили в Готэме будущего, а постаревший Брюс Уэйн перестал быть Бэтменом и выбрал роль наставника для своего сына Дэмиена, который надел его костюм.
Ну и почему-то утечки прекратились когда началась разработка Gotham Knights. Утечки не могли б помешать последующим продажам игры после релиза, сворачивать разработку из-за этого какой-то бред
Звучит так себе. Рокстаров тоже ламанули и ГТА 6 все равно выйдет. Так же сколько по игре Росомаха выложили в сеть, что из этого уровень собрали по которому можно побегать. Так же не отменили. Больше на вброс похоже.
ГТА6 слишком крупная игра чтоб на неё повлияли утечки. А Росомаху хоть и не отменили но из-за утечки явно что релиз задержится на неопределённый срок чтоб изменить сюжет а может и механики. Тоже самое из гта 6, утечки явно не ускорили разработку игры.
Я согласен, что из-за утечек время разработки увеличивается. Просто игра не было анонсирована, а только в планах было, может сюжет писался и кое какие технологии думали добавить. Из-за слухов об этом, игру решили не выпускать. Ну как то глупо звучит.
Ути пути какие мы обидчивые, только вот концепты появились уже после отмены проекта, а не во время его прототипирования.
сюжет из двух предложений не смогли утаить