"Лучше, чем я ожидал": сравнение Batman Arkham Knight для Switch с PS4

На YouTube-канале Cycu1 был опубликован видеоролик, в котором сравнивается недавно вышедшая на консоли Switch игра Batman Arkham Knight с версией для PS4, запущенной на PS5. И хотя версия для Nintendo отличается гораздо меньшей детализацией, чем версия для PS4, в комментариях под видеороликом в основном звучат положительные отзывы, а пользователи соглашаются с мнением, что Switch никогда бы не смогла достичь качества консоли от Sony.

Что ж, получилось немного лучше, чем я ожидал, - отметил пользователь jerrysmith8814. Я представляю, что портирование такой графически впечатляющей игры, как Arkham Knight, - это кошмар, особенно на невероятно устаревшем оборудовании.

Игра, без сомнения, пострадала от ухудшений на Switch, но я все равно удивлен, что порт получился более чем достойным, - добавил пользователь cjmania1980. По-моему, они проделали отличную работу, но боюсь, что консоль может сильно перегреться в руках.

Да, она сильно урезана, - отметил believein1177, - но если учесть, что Arkham Knight по-прежнему остается, пожалуй, самой красивой игрой в истории, то факт, что они вообще смогли ее запустить, просто поражает. Это очень впечатляет.

Arkham Knight представлен на Switch как часть сборника Batman: Arkham Trilogy. Изначально релиз этого сборника на Switch был запланирован на 13 октября, после чего его отложили на два месяца, а релиз назначили на 1 декабря. Трилогия была разработана для Nintendo компанией Turn Me Up Games, которая ранее выпускала Switch-версии It Takes Two, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и Borderlands Legendary Collection.