"Лучше, чем я ожидал": сравнение Batman Arkham Knight для Switch с PS4

Приключенческий экшен с открытым миром, разработанный Rocksteady Studios. Игра является четвёртой и последней игрой в серии Batman: Arkham.

Как и в предыдущих частях игроки управляют Бэтменом и используют его способности и инновационные гаджеты для расследования преступлений, сражений с противниками и выполнения различных заданий. В Arkham Knight впервые в серии добавлен Бэтмобиль, который может быть использован для быстрого перемещения по городу и сражений с врагами. Кроме того, система боя была улучшена, добавляя новые комбо и способности для более разнообразных схваток.

Игра продолжает события предыдущих частей серии, в особенности Batman: Arkham City. В Arkham Knight Бэтмен сталкивается с новым и опасным врагом — Рыцарем Аркхема, который стремится уничтожить Готэм и раскрыть личность Бэтмена. В процессе игры Бэтмену предстоит взаимодействовать с различными персонажами, такими как Женщина-кошка, Робин, Оракул и другие, чтобы раскрыть тайну Рыцаря Аркхема и спасти Готэм от хаоса и разрушения.