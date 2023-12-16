Новый бесплатный контент для Batman Arkham Knight стал доступен на всех платформах

Роберт Паттинсон и его Бэтмен некоторое время назад совершили мимолетную вылазку в Batman Arkham Knight, и теперь все игроки, владеющие игрой на любой платформе, наконец-то смогут встать на его место. Контент даже мимолетно появился в магазине Epic Games Store, но был удален без особых объяснений, прежде чем мы узнали больше.
Затем, начиная с 1 декабря, в Batman Arkham Trilogy на Nintendo Switch появился костюм, вдохновленный "Бэтменом", последним фильмом о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли, и он стал доступен бесплатно для всех игроков "раньше, чем на любой другой платформе".
С сегодняшнего дня этот временной эксклюзив закончился, и вам нужно лишь обновить свою версию игры, чтобы обнаружить новый костюм. Данный костюм появится в списке доступных нарядов, причем, без какой-либо дополнительной оплаты или дополнительных усилий, помимо установки нового обновления для игры.
Теперь осталось лишь выяснить, появится ли патч для игр саги от Rocksteady в версии для PS5 и Xbox Series , который будет как нельзя кстати, чтобы в полной мере насладиться появлением нового костюма.
Зачем он нужен, если базовые круче, так ещё и из последнего Бэтмена костюм самый отстойный.
Пусть будет, не мешает. Ведь дарёному коню в зубы не смотрят)
Нихрена себе поддержка игры)) Зачет
Скажите, что еще кто-то остался недоволен такой поддержкой )
С момента релиза прошло всего-то..)
Как по мне, то костюм далеко не самый лучший.
В игре, оригинальный, бронированный костюм смотрится более внушительно.
А, лучший костюм из серии игр Arkham, представлен в "Origins".
Как раз с этой части игры, костюмы и в целом персонажи выглядят ни как с обложки комиксов (Ранних в том числе), а более реалистично.
В случае с Бэтменом, то видно, что там на нём реально боевой, бронированный костюм.
В Arkham Knight, продолжили данную концепцию, использовав более реалистичные и внушающие снаряжения и костюмы (Основные).