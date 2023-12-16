Новый бесплатный контент для Batman Arkham Knight стал доступен на всех платформах

Роберт Паттинсон и его Бэтмен некоторое время назад совершили мимолетную вылазку в Batman Arkham Knight, и теперь все игроки, владеющие игрой на любой платформе, наконец-то смогут встать на его место. Контент даже мимолетно появился в магазине Epic Games Store, но был удален без особых объяснений, прежде чем мы узнали больше.

Затем, начиная с 1 декабря, в Batman Arkham Trilogy на Nintendo Switch появился костюм, вдохновленный "Бэтменом", последним фильмом о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли, и он стал доступен бесплатно для всех игроков "раньше, чем на любой другой платформе".

С сегодняшнего дня этот временной эксклюзив закончился, и вам нужно лишь обновить свою версию игры, чтобы обнаружить новый костюм. Данный костюм появится в списке доступных нарядов, причем, без какой-либо дополнительной оплаты или дополнительных усилий, помимо установки нового обновления для игры.

Теперь осталось лишь выяснить, появится ли патч для игр саги от Rocksteady в версии для PS5 и Xbox Series , который будет как нельзя кстати, чтобы в полной мере насладиться появлением нового костюма.