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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.6 3 776 оценок

Новый бесплатный контент для Batman Arkham Knight стал доступен на всех платформах

Gruz_
Новости

Роберт Паттинсон и его Бэтмен некоторое время назад совершили мимолетную вылазку в Batman Arkham Knight, и теперь все игроки, владеющие игрой на любой платформе, наконец-то смогут встать на его место. Контент даже мимолетно появился в магазине Epic Games Store, но был удален без особых объяснений, прежде чем мы узнали больше.

Затем, начиная с 1 декабря, в Batman Arkham Trilogy на Nintendo Switch появился костюм, вдохновленный "Бэтменом", последним фильмом о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли, и он стал доступен бесплатно для всех игроков "раньше, чем на любой другой платформе".

С сегодняшнего дня этот временной эксклюзив закончился, и вам нужно лишь обновить свою версию игры, чтобы обнаружить новый костюм. Данный костюм появится в списке доступных нарядов, причем, без какой-либо дополнительной оплаты или дополнительных усилий, помимо установки нового обновления для игры.

Теперь осталось лишь выяснить, появится ли патч для игр саги от Rocksteady в версии для PS5 и Xbox Series , который будет как нельзя кстати, чтобы в полной мере насладиться появлением нового костюма.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kenn1y

Зачем он нужен, если базовые круче, так ещё и из последнего Бэтмена костюм самый отстойный.

-1
Робот Колдун

Пусть будет, не мешает. Ведь дарёному коню в зубы не смотрят)

0
Макс Макс 007

Нихрена себе поддержка игры)) Зачет

-1
TameIgnacio

Скажите, что еще кто-то остался недоволен такой поддержкой )
С момента релиза прошло всего-то..)

-1
Essex and Kasumi

Как по мне, то костюм далеко не самый лучший.
В игре, оригинальный, бронированный костюм смотрится более внушительно.
А, лучший костюм из серии игр Arkham, представлен в "Origins".
Как раз с этой части игры, костюмы и в целом персонажи выглядят ни как с обложки комиксов (Ранних в том числе), а более реалистично.
В случае с Бэтменом, то видно, что там на нём реально боевой, бронированный костюм.
В Arkham Knight, продолжили данную концепцию, использовав более реалистичные и внушающие снаряжения и костюмы (Основные).

-1