Обновление для Batman Arkham Knight добавило костюм "Бэтмена" из фильма с Робертом Паттинсоном

Rocksteady Studios приятно удивила пользователей новым апдейтом для Batman: Arkham Knight, в котором появился новый костюм, созданный по мотивам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Если учесть, что сейчас разработчик занят созданием Suicide Squad: Kill the Justice League, такой шаг стал несколько неожиданным.
Информация о том, что костюм из фильма "Бэтмен" 2022 года появился в игре, была опубликована в Twitter-аккаунте DiscussingFilm, где можно увидеть несколько скриншотов, на которых изображен костюм Бэтмена.
Костюм Бэтмена — точная копия костюма, который носил Роберт Паттинсон в фильме. Он имеет темный и суровый дизайн, тяжелую броню и плащ, развевающийся на ветру. Это отличное дополнение к игре, но все же оно очень странное. Игры серии Arkham существуют уже очень давно, и тот факт, что они до сих пор могут получать DLC, многое говорит о Gotham Knights.
На данный момент уже официально подтверждено, что скин доступен в версии игры для Epic Games Store, а вот о том, появится ли он в Steam и на консолях, пока ничего не известно.
Batman Arkham Knight вышла в июне 2015 года, и является заключительной частью трилогии Arkham, созданной студией Rocksteady.
Как же я устал (с)
Отличная новость самая достойная игра с 2015 года! Устал он....
ворювонаКилМи?!https://www.youtube.com/watch?v=IN7Logsjbi8
Что не нужно такое покупать
Уродец какой-то вышел
Челюсти Брюса из Аркхема как то не идёт маска,а в целом хорошо получилось.
После просмотра фильма в этом костюме будет примерно такой геймплей)
А тачку не добавили(
Хорошая новость и реально обновление игры которая вышла аж в 2015 году это о чем то да говорит!
Теперь ждём обнову.
Не уверен на счет полноценной обновы...
Дичь какая то
так лучше звучит)
Че он какой-то жирный и унылый? В фильме же дрищ был.
Очень важное обновление. Дёмдальше