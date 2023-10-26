Обновление для Batman Arkham Knight добавило костюм "Бэтмена" из фильма с Робертом Паттинсоном

Rocksteady Studios приятно удивила пользователей новым апдейтом для Batman: Arkham Knight, в котором появился новый костюм, созданный по мотивам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Если учесть, что сейчас разработчик занят созданием Suicide Squad: Kill the Justice League, такой шаг стал несколько неожиданным.

Информация о том, что костюм из фильма "Бэтмен" 2022 года появился в игре, была опубликована в Twitter-аккаунте DiscussingFilm, где можно увидеть несколько скриншотов, на которых изображен костюм Бэтмена.

Костюм Бэтмена — точная копия костюма, который носил Роберт Паттинсон в фильме. Он имеет темный и суровый дизайн, тяжелую броню и плащ, развевающийся на ветру. Это отличное дополнение к игре, но все же оно очень странное. Игры серии Arkham существуют уже очень давно, и тот факт, что они до сих пор могут получать DLC, многое говорит о Gotham Knights.

На данный момент уже официально подтверждено, что скин доступен в версии игры для Epic Games Store, а вот о том, появится ли он в Steam и на консолях, пока ничего не известно.

Batman Arkham Knight вышла в июне 2015 года, и является заключительной частью трилогии Arkham, созданной студией Rocksteady.