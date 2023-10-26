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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
8.5 3 696 оценок

Обновление для Batman Arkham Knight добавило костюм "Бэтмена" из фильма с Робертом Паттинсоном

Gruz_
Новости

Rocksteady Studios приятно удивила пользователей новым апдейтом для Batman: Arkham Knight, в котором появился новый костюм, созданный по мотивам фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Если учесть, что сейчас разработчик занят созданием Suicide Squad: Kill the Justice League, такой шаг стал несколько неожиданным.

Информация о том, что костюм из фильма "Бэтмен" 2022 года появился в игре, была опубликована в Twitter-аккаунте DiscussingFilm, где можно увидеть несколько скриншотов, на которых изображен костюм Бэтмена.

Костюм Бэтмена — точная копия костюма, который носил Роберт Паттинсон в фильме. Он имеет темный и суровый дизайн, тяжелую броню и плащ, развевающийся на ветру. Это отличное дополнение к игре, но все же оно очень странное. Игры серии Arkham существуют уже очень давно, и тот факт, что они до сих пор могут получать DLC, многое говорит о Gotham Knights.

На данный момент уже официально подтверждено, что скин доступен в версии игры для Epic Games Store, а вот о том, появится ли он в Steam и на консолях, пока ничего не известно.

Batman Arkham Knight вышла в июне 2015 года, и является заключительной частью трилогии Arkham, созданной студией Rocksteady.

71
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Spillik

Как же я устал (с)

15
HAIUAN

Отличная новость самая достойная игра с 2015 года! Устал он....

1
Rensky27

ворювонаКилМи?!https://www.youtube.com/watch?v=IN7Logsjbi8

9
Дворф
многое говорит о Gotham Knights.

Что не нужно такое покупать

2
GraF68ru

Уродец какой-то вышел

2
Josuke_4444

Челюсти Брюса из Аркхема как то не идёт маска,а в целом хорошо получилось.

После просмотра фильма в этом костюме будет примерно такой геймплей)

1
crim11

А тачку не добавили(

1
HAIUAN

Хорошая новость и реально обновление игры которая вышла аж в 2015 году это о чем то да говорит!

0
SoRaS3

Теперь ждём обнову.

0
Big and Fat

Не уверен на счет полноценной обновы...

0
MISHA1968

Дичь какая то

0
Lelik_mc_kawai
созданный по мотивам фильма "Бэтмен" с РобЭртом Паттисоном

так лучше звучит)

-1
Тульский Поцик

Че он какой-то жирный и унылый? В фильме же дрищ был.

-1
Kaburagi

Очень важное обновление. Дёмдальше

-9