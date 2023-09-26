Похоже, что для Batman: Arkham Knight готовят крупный патч

Batman: Arkham Knight, последняя часть серии, разработанная студией Rocksteady Studios, может получить новые возможности, судя по недавней активности разработчиков в Steam.
Как следует из базы данных Steam, недавно в игру было добавлено новое частное ответвление под названием patch_test, причем последнее обновление было выпущено всего четыре дня назад. Как следует из названия, разработчик тестирует новый патч для игры, который станет первым за последние годы и может принести новые возможности.
Batman: Arkham Knight RTX Remaster был в числе игр, раскрытых в результате масштабной утечки информации от NVIDIA еще в 2021 году, поэтому новый патч может принести, в частности, поддержку рейтресинга или NVIDIA DLSS.
Batman: Arkham Knight - это отличная игра с открытым миром и одна из лучших игр о Темном рыцаре Готэм-сити. Среди особенностей игры, отличающих ее от остальных игр серии, можно отметить наличие бэтмобиля, который открывает множество игровых возможностей, в том числе и для ведения боя на транспортных средствах.
Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в скором времени появится на Nintendo Switch в составе коллекции Arkham Trilogy.
Игра ТОП. Только загадки не осилил все, пришлось смотреть финальную кат.сцену на Ютюбе.
Не, мне вторая больше по вкусу
Посредственная игра сравнений предыдущими частями, ужасный дизайн мобиля виде танка пушками, зачем то добавили дождь
Игра хорошая. Отличная и плавная боёвка, топовый на тот момент графен, который и сейчас круто смотрится, если бы не типичная для всех UE3 постобработка. Но при этом слишком много скучных активностей и много возни с машиной. Ну и отдельное свинство - сделать полноценную концовку доступной только для тех, кто зачистил всю карту от кретинских загадок Риддлера. И их тоже слишком много. В 1 и 2 части я с удовольствием возился с загадками. В 3 этим заниматься не было никакого желания.
прикол в том, что на релизе можно было концовку посмотреть без решения всех загадок от Загадочника, вот я офигел, когда купив в стиме в 2018 и пройдя игру я не получил взрыв дома, а загадки чет вообще не зашли ни в одной игресерии.
Лучше ремастерить Arkham Knight, чем пытаться допилить Suicide Squad: Kill The Justice League
Лучше ремастер arkham city желательно добавить dlc
И в чем смысл ремастера? Добавить лучи и длсс, чтоб на 4090 в 60 фпс сидеть?
там и так великолепный графон, лишь бы не испортили.
Прикрутят современные обновленные технологии RTX и ДЛСС 3.5 и будет супер.
Вполне логично добавить RTX игра досих выглядит шикарно особенно дождь эффекты . много круче того же готэма и отряд самоубийц
Крутая игра. Жаль что просрали серию.
Молитесь, чтоб не испортили оптимизацию в игре.
Было бы отлично, а то так и не поиграл. Пытался поставить пару лет назад, но она даже в меню не зашла и вылетела, рассмеялся и удалил.
Можно было и купить. Помню как за копейки (в прямом смысле) забрал игру с "плати". С лицензией проблем не было.
Это купленная в Стиме.
У тебя однозначно что-то с пекарней. Ватман давно уже стабилен и безпроблемен.
Вот и я так же думал.
Для ПС5 бы ещё обновили. Игра очень круто выглядит, но у неё даже под ПС4 Про никакого обновления не было
Тоже бы с удовольствием перепрошел на PS5
cкорее всего для стимдека чет пилят
прошел ее 5 раз полностью со всеми активностями и загадками.
атмосфера передана мрака и по мне офигенный саундтрек!
мало какая игра по супергеройской тематике может с ней сравнится на сегодняшний день!
может как раз и пройду) дропал некоторые части бэтмена)
Или скипал?
На нинтендо свич скоро вся трилогия Аркхем выходит, может просто добавят перенос сохранений из облака между платформами.
Ого
Патч игре точно не помешает. По меньшей мере исправить вылеты в DLC. Лишь бы хуже не сделали, а то всякое бывает.
Если они прикрутят dlss на 3 анриал - будет круто
Он там не нужон. Игра даже на 1080ти выдавала 4к/60
отлично, недеюсь в егс тоже выпустят патч
Галенкин, ты красавчик! спасибо за раздачу всех игр про бетмена
Зачем? =)
Выпускайте уже отряд самоубийц....
Как по мне это одна из худший игр квадрологии, её я так и не закончил в отличии от предыдущих
Хз ,по мне так ориджин худшая )