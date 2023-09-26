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Batman: Arkham Knight 23.06.2015
8.5 3 647 оценок

Похоже, что для Batman: Arkham Knight готовят крупный патч

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butcher69
Новости

Batman: Arkham Knight, последняя часть серии, разработанная студией Rocksteady Studios, может получить новые возможности, судя по недавней активности разработчиков в Steam.

Как следует из базы данных Steam, недавно в игру было добавлено новое частное ответвление под названием patch_test, причем последнее обновление было выпущено всего четыре дня назад. Как следует из названия, разработчик тестирует новый патч для игры, который станет первым за последние годы и может принести новые возможности.

Batman: Arkham Knight RTX Remaster был в числе игр, раскрытых в результате масштабной утечки информации от NVIDIA еще в 2021 году, поэтому новый патч может принести, в частности, поддержку рейтресинга или NVIDIA DLSS.

Batman: Arkham Knight - это отличная игра с открытым миром и одна из лучших игр о Темном рыцаре Готэм-сити. Среди особенностей игры, отличающих ее от остальных игр серии, можно отметить наличие бэтмобиля, который открывает множество игровых возможностей, в том числе и для ведения боя на транспортных средствах.

Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в скором времени появится на Nintendo Switch в составе коллекции Arkham Trilogy.

39
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
TIMetal

Игра ТОП. Только загадки не осилил все, пришлось смотреть финальную кат.сцену на Ютюбе.

12
Ethan Hunt

Не, мне вторая больше по вкусу

2
User_200

Посредственная игра сравнений предыдущими частями, ужасный дизайн мобиля виде танка пушками, зачем то добавили дождь

-8
Dr_Shtopor

Игра хорошая. Отличная и плавная боёвка, топовый на тот момент графен, который и сейчас круто смотрится, если бы не типичная для всех UE3 постобработка. Но при этом слишком много скучных активностей и много возни с машиной. Ну и отдельное свинство - сделать полноценную концовку доступной только для тех, кто зачистил всю карту от кретинских загадок Риддлера. И их тоже слишком много. В 1 и 2 части я с удовольствием возился с загадками. В 3 этим заниматься не было никакого желания.

5
dsxcvf

прикол в том, что на релизе можно было концовку посмотреть без решения всех загадок от Загадочника, вот я офигел, когда купив в стиме в 2018 и пройдя игру я не получил взрыв дома, а загадки чет вообще не зашли ни в одной игресерии.

0
Xndr DeKoz

Лучше ремастерить Arkham Knight, чем пытаться допилить Suicide Squad: Kill The Justice League

7
User_200

Лучше ремастер arkham city желательно добавить dlc

1
Spillik

И в чем смысл ремастера? Добавить лучи и длсс, чтоб на 4090 в 60 фпс сидеть?

0
GraF68ru

там и так великолепный графон, лишь бы не испортили.

6
SoRaS3

Прикрутят современные обновленные технологии RTX и ДЛСС 3.5 и будет супер.

0
Punisher1

Вполне логично добавить RTX игра досих выглядит шикарно особенно дождь эффекты . много круче того же готэма и отряд самоубийц

4
Protocol10

Крутая игра. Жаль что просрали серию.

2
Real Slim Shady

Молитесь, чтоб не испортили оптимизацию в игре.

2
Кей Овальд

Было бы отлично, а то так и не поиграл. Пытался поставить пару лет назад, но она даже в меню не зашла и вылетела, рассмеялся и удалил.

1
JustA_NiceGuy

Можно было и купить. Помню как за копейки (в прямом смысле) забрал игру с "плати". С лицензией проблем не было.

1
Кей Овальд JustA_NiceGuy

Это купленная в Стиме.

0
Dr_Shtopor

У тебя однозначно что-то с пекарней. Ватман давно уже стабилен и безпроблемен.

2
Кей Овальд Dr_Shtopor

Вот и я так же думал.

0
lowkek

Для ПС5 бы ещё обновили. Игра очень круто выглядит, но у неё даже под ПС4 Про никакого обновления не было

1
брaтанчик

Тоже бы с удовольствием перепрошел на PS5

-2
DeadRemix

cкорее всего для стимдека чет пилят

1
Paul Phoenix 93

прошел ее 5 раз полностью со всеми активностями и загадками.

атмосфера передана мрака и по мне офигенный саундтрек!

мало какая игра по супергеройской тематике может с ней сравнится на сегодняшний день!

1
bohdan2015

может как раз и пройду) дропал некоторые части бэтмена)

0
vadimsalomatin

Или скипал?

0
spawn_107

На нинтендо свич скоро вся трилогия Аркхем выходит, может просто добавят перенос сохранений из облака между платформами.

0
MeduzaRUS

Ого

0
Dеvil

Патч игре точно не помешает. По меньшей мере исправить вылеты в DLC. Лишь бы хуже не сделали, а то всякое бывает.

0
BORGER390

Если они прикрутят dlss на 3 анриал - будет круто

-3
erkins007

Он там не нужон. Игра даже на 1080ти выдавала 4к/60

3
Adonisvillan

отлично, недеюсь в егс тоже выпустят патч

Галенкин, ты красавчик! спасибо за раздачу всех игр про бетмена

-5
Truth85

Зачем? =)

Выпускайте уже отряд самоубийц....

-6
Famiclone

Как по мне это одна из худший игр квадрологии, её я так и не закончил в отличии от предыдущих

-19
flaur74

Хз ,по мне так ориджин худшая )

0