Похоже, что для Batman: Arkham Knight готовят крупный патч ©

Batman: Arkham Knight, последняя часть серии, разработанная студией Rocksteady Studios, может получить новые возможности, судя по недавней активности разработчиков в Steam.

Как следует из базы данных Steam, недавно в игру было добавлено новое частное ответвление под названием patch_test, причем последнее обновление было выпущено всего четыре дня назад. Как следует из названия, разработчик тестирует новый патч для игры, который станет первым за последние годы и может принести новые возможности.

Batman: Arkham Knight RTX Remaster был в числе игр, раскрытых в результате масштабной утечки информации от NVIDIA еще в 2021 году, поэтому новый патч может принести, в частности, поддержку рейтресинга или NVIDIA DLSS.

Batman: Arkham Knight - это отличная игра с открытым миром и одна из лучших игр о Темном рыцаре Готэм-сити. Среди особенностей игры, отличающих ее от остальных игр серии, можно отметить наличие бэтмобиля, который открывает множество игровых возможностей, в том числе и для ведения боя на транспортных средствах.

Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в скором времени появится на Nintendo Switch в составе коллекции Arkham Trilogy.