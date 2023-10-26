Слух: В Batman Arkham Knight добавят костюм из последнего фильма "Бэтмен"

Судя по недавней активности в Steam, похоже, что Batman Arkham Knight действительно получит новый контент в будущем.
Ранее сегодня Luke Flux поделился в X/Twitter скриншотами, которые были получены с сервера Discord и демонстрируют костюм The Batman (2022) из последней части серии. Автор убежден, что это не модификация, так что, похоже, игра действительно получит дополнительный контент спустя более восьми лет после выхода на ПК и консолях.
Дополнительный костюм, безусловно, не сильно изменит Batman Arkham Knight, гораздо более желанными будут другие новые возможности, например, патч для next-gen, который обеспечит 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Тем не менее, если игра действительно получит новый контент в будущем, приятно слышать, что Rocksteady Games и Warner Bros. не совсем забыли о серии.
Batman: Arkham Knight уже доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а в скором времени выйдет на Nintendo Switch в составе коллекции Arkham Trilogy.
Как раз начал проходить, купил в стиме набор, уже вторую начал проходить. Все таки хорошие игры были раньше, даже первая часть хороша.
по несколько раз все поперепроходил кроме последней, застрял в одной миссии, надо вернуться добить этот шедевр)
Правда не верится, что после таких ШЕДЕВРАЛЬНЫХ частей(в некоторых из которых провел я 100тни часов), по сути благодаря их игровым механикам, многие игры появились( одна та боевая система чего стоила, простая до усрачки, ноооо по сути это заслуга Рокстэди, та и не только боевая система), и не верю, что студия сдулась пытаясь (все еще) создать какую-то херню уровня Дестени лутершутерную побегушку аля(Отряд самоубийц)... та на её фоне, игра от другой студии про Детей Рыцарей с коопом(без Бетмена) смотрится лучше... а все игры Рокстеди уже перевалили (почти все) за 10ток лет и ДО сих пор просто гениальны, первые части максимум просят HD texture pack(который легко поставить и он +- игру преобразует) , ну или уже сделать Ремейк и перевести их на новое двигло.... Очень жаль, если студия закроется.
Они все крутые!
Одобряю, сам вот тоже на фоне супергеройских игр вышедших недавно, решил что-то в Бэтмена зайти.
Как же она сочно играется сейчас
Костюм доступен в ЕГС версии пока что
Одна из самых любимых игр для меня!
Проходил ее чуть ли не каждые год-два.
Но графика уже сейчас слегка постарела, небольшой ремастер с обновленными текстурками был бы в цвет)
шуткуешь? графоний уже не тот?
капли дождя, которые по костюму стекают во время полёта - где ты ещё такое видел?
Ого круто)
Зачем???
Не дошли руки до полноценного прохождения, хотя в стиме куплены все части... Могу судить лишь по DLC за Харли, на которое у меня всё же время нашлось... И боёвка меня действительно поразила... Многоуровневый паркур, динамичная боевая система и атмосферный антураж... Пожалуй, как только закончу DLC с Кригом в третьей Borderlands, так возьмусь за серию Бэтмена...))
! Потому что я Бетмен
Лучше БЭТМОБИЛЬ 2022 добавить.
лучшеб в готем найтс бетмена играбельного добавили
А смысл? Что ты там будешь делать за бэтмена ?) Проходить однотипные задание мол спаси заложников разминируй бомбы или защищай грузовичок от банды чтобы деньги не украли? Весело же будет как и с другими персонажами) бэтмен не оживит эту игру поверь мне.
Какой ублюдcкий костюм
Смотрится фигово.
Зачем здесь этот петушара? -_-
Ты про себя что ли?)
Перевод стрелок уровня ЦА этого "фильма", малаца. Надеюсь, мама тобой гордится
Обосрался,раскидал G во все стороны и пытаешься оправдаться. Может пояснишь при чем тут петушара?
Во влажных твоих фантазиях кто-то там обосрался и пытается оправдаться.
Почему петушара? Потому что это худший бэтмен из всех. Даже хуже того клоуна из 60-х. Он тупой, но пытающийся быть серьезным, пафосным, умным, в итоге он оказывается эмоциональным...эммм...эмо. Все его "детективные открытия" делали либо окружающие, либо одноклеточный сценарий. Он там тупо мебель, медленно и как бы грозно вышагивая до следующего скрипта. Хуже него там только "загадочник". К самому Патиссону претензий нет. Ему просто нечего было играть.