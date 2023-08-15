Трилогия Batman: Arkham выходит на Switch 13 октября ©

Batman: Arkham Trilogy выйдет на Switch 13 октября, сообщило издательство Warner Bros. Games. Он включает в себя Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight со всем ранее выпущенным загружаемым контентом из всех трех игр. Каждое название было портировано Turn Me Up Games.

В Batman: Arkham Asylum, разработанной Rocksteady Studios и выпущенной в 2009 году, все началось. Игра подготовила почву для вселенной DC «Аркхемверс», которую поклонники знают и любят сегодня, и познакомила игроков с уникальным, темным и атмосферным приключением, которое перенесет игроков в глубины печально известной лечебницы Аркхэм.

Batman: Arkham City — это продолжение Rocksteady Studios 2011 года, основанное на насыщенной и атмосферной основе Batman: Arkham Asylum. Игра отправляет игроков парить через обширный Аркхем-Сити — максимально безопасный «дом» для всех головорезов, гангстеров и безумных криминальных авторитетов Готэм-сити.

Batman: Arkham Knight поднимает ставки для Темного рыцаря в финале Rocksteady Studios 2015 года до тройки победителей игр Batman: Arkham. В этом эпическом завершении сюжетной арки Arkhamverse судьба Готэм-сити висит на волоске, поскольку к Пугалу присоединяется Рыцарь Аркхема, дебютировавший злодеем во вселенной Бэтмена DC, а также список печально известных суперзлодеев DC, включая Харли Куинн, Пингвин, Двуликий, Светлячок и Загадочник.