В порте трилогии Batman: Arkham на Switch отдали дань уважения Кевину Конрою

На прошлой неделе трилогия Batman: Arkham наконец-то вышла на Nintendo Switch, и Кевин Конрой в роли легендарного Темного рыцаря теперь есть и на портативной консоли. После его кончины в ноябре 2022 года Warner Bros. Games добавила в финальные титры трибьют в его память.

Я только что прошел Arkham City на Switch, и тут на экране появились титры, - написал @R0ninYT в Х. В память о Кевине Конрое... прямо в точку. Покойся с миром, мистер Конрой, ты был и всегда будешь нашим Бэтменом.

Заметив новую дань уважения, поклонники отметили разработчиков Rocksteady и попросили добавить эту памятную надпись в другие порты, помимо Switch:

Пожалуйста, добавьте это на другие платформы, - написал @Reincarnated93. Нам не хватает нашего единственного настоящего Бэтмена, которым был Кевин Конрой.

О находке также сообщил редактор GamingBible Юэн Мур, приложив скриншот из титров, который вы можете увидеть ниже. Теперь, пройдя игру, вы увидите поразительный черно-белый силуэт Готэм-сити, где золотыми буквами написано: "В память о Кевине Конрое".

Когда вы будете смотреть титры в играх Batman: Arkham на Switch, вы найдете послание, посвященное его творчеству в качестве Бэтмена, но у нас еще впереди Suicide Squad: Kill the Justice League, в которой Конрой в последний раз сыграл роль величайшего детектива мира.