В составе трилогии Batman Arkham на картридже будет только Arkham Asylum; City & Knight придется скачать ©

Warner Bros. Games опубликовала официальную FAQ-страницу для недавно анонсированной трилогии Batman Arkham для Switch. Компания подтвердила, что на картридже будет только Batman: Arkham Asylum. Arkham City и Arkham Knight нужно будет скачать.

Batman: Arkham Asylum будет представлена на игровом картридже Batman: Arkham Trilogy. При установке Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight на консоль Nintendo Switch потребуется онлайн-соединение для скачивания и установки обеих игр, если картридж Batman: Arkham Trilogy вставлен в консоль Nintendo Switch. Затем можно будет играть во все три игры, до тех пор пока картридж будет установлен в консоль Nintendo Switch.

Принимая во внимание размеры файлов данных игр на других платформах и масштаб каждой из них, такая новость не вызывает особого удивления, но для тех, кто планировал добавить эту трилогию в свою физическую коллекцию, это может стать небольшим разочарованием. Как цифровая, так и физическая версии данного релиза также будут включать в себя все DLC из каждой игры.

Портированием занимается Turn Me Up Games, которая уже делала порт Borderlands Legendary Edition, а также Journey to the Savage Planet. То есть, эти разработчики знают толк в портировании игр на Nintendo Switch.

Batman Arkham Trilogy выйдет на Nintendo Switch этой осенью.