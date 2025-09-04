Слух: Batman: Arkham Shadow для VR может получить продолжение

У фанатов Тёмного рыцаря появился повод для надежды: ходят слухи, что Batman: Arkham Shadow может обзавестись продолжением. Об этом намекнул актёр Марк Ролстон («Чужие»), сыгравший комиссара Гордона в VR-проекте. В интервью он заявил, что «разработка ещё одной такой игры» скоро начнётся.

На слова актёра обратил внимание портал UploadVR, который уже запросил официальный комментарий у разработчиков. Ролстон отметил, что в Batman: Arkham Shadow VR он не только озвучивал персонажа, но и участвовал в захвате движений, добавив, что команда планирует работать над новой частью.

Напомним, Batman: Arkham Shadow вышла эксклюзивно для Quest 3 в октябре 2024 года. События игры разворачиваются после Arkham Origins. За разработку отвечала студия Camouflaj, ранее известная по Marvel’s Iron Man VR и Republique. Несмотря на прохладные отзывы о сюжете и графике, проект сумел привлечь внимание аудитории. Теперь остаётся ждать подтверждения слухов о возможном продолжении.